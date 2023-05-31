Gençlik yılları travmalarla geçen ‘Barış’ın yaşadıklarını atlatamayıp yaşama devam etmek için çeşitli ‘kandırma’ yöntemleri bulmasını konu alan ‘Maske’ filminin yönetmen koltuğunda Berker Berki otururken senaryosunu Emrah Ertaş kaleme aldı. Ters köşelerle dolu ‘Maske’nin başrolünde yer alan başarılı ve güzel oyuncu Nilay Deniz, filmde ‘Nergis’ karakterine hayat verecek.

Nilay Deniz, yerli filmler arasında nadir rastlanan bir türe sahip olan Maske filmi için ‘Çok sürprizli bir iş, izleyince çok seveceksiniz’ sözleriyle sinema seyircisine seslendi. Filmde intikam hırsıyla gözü dönen Nergis’i canlandıran Nilay Deniz başarılı performansıyla büyük beğeni toplayacak.

Maske, ‘Barış’ (Kaan Turgut) karakterinin çelişkili ruh hali ve kontrolünü sağlayamadığı duygularıyla hem kendisini hem de çevresindekileri sürüklediği olayları merkezine alıyor.

Cesur senaryosuyla beyaz perdede baş döndürücü bir etki yaratacak filmin kadrosunda

Kaan Turgut, Nilay Deniz, Mert Turak, Erdinç Gülener, Burç Kümbetlioğlu, Altan Erkekli, Hakan Vanlı, Ulvi Alacakaptan yer alıyor.





Maske 9 Haziran’da sinemalarda!



Yapım : Satre Film Yapım

Yapımcı : Hande Ertaş-Emrah Ertaş

Yönetmen : Berker Berki

Senarist : Emrah Ertaş

Görüntü Yönetmeni : Jean Paul Seresin

Oyuncular : Kaan Turgut, Nilay Deniz, Mert Turak, Erdinç Gülener, Burç Kümbetlioğlu, Altan Erkekli, Hakan Vanlı, Ulvi Alacakaptan

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi