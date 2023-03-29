Adı ünlü bir futbolcuyla anılan Nil Buse Yılmaz, uzun süredir üzerinde çalıştığı “Bad Girl” single’ını müzikseverlerle buluşturdu. Şarkının klibi sosyal medyada gündem oldu!

Hem sosyal medyanın, hem moda camiasının hem de müzik dünyasının sevilen isimleri arasında yer alan ve adı ünlü bir futbolcuyla yaşadığı ilişkiyle duyulan Nil Buse Yılmaz, uzun bir hazırlık sürecinin ardından yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözleri Tüzzün’e, müziği Emre Arısev’e ait “Bad Girl” dijital platformlarda yayınlandı.

DİLLERDEN DÜŞMEYECEK

Müzik listelerine iddialı bir giriş yapan “Bad Girl”, hızlı ritmi ve dillere dolanan sözleriyle büyük beğeni topladı. Şarkı, klibiyle de olay yarattı. Yağız Kazım Özkan yönetmenliğinde çekilen klip, sosyal medyada gündem oldu. Stil ikonu Nil Buse Yılmaz, klipteki imajıyla da yankı uyandırdı.



Klip Linki

https://youtu.be/j0SUN7hIlo8

