Ramazan ayının gelmesiyle ATV ekranlarının vazgeçilmez ismi Nihat Hatipoğlu iftarda konukların merak ettiği soruları cevapladı.

Lise öğrencisi bir genç söz alarak, "Müslüman olan biri, haç kolyesi veya başka bir dine ait obje takabilir mi?" dedi.

Müslüman birine yakışmayacağını belirten Hatipoğlu, "Gayrimüslim biri takarsa ona karışamayız, bizi ilgilendirmez ama Müslüman olan bir sanatçıya, vatandaşa yakışan haç kolyesi değildir. Onun dini İslam'dır, onu sembolize eden bir şey yerine takılabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi