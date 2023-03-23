Ramazan ayının gelmesiyle ATV ekranlarının vazgeçilmez ismi Nihat Hatipoğlu'da ilk sahur programını yaptı. Program esnasında söz alan bir genç kız Nihat Hatipoğlu'na ""Sevip de sevilmemenin, umut verip yarı yolda bırakmanın günahı nedir?" diyerek bir soru sordu.

Karpuz Değil Hocam

Ünlü İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu niyete vurgu yaparak şu şekilde cevap verdi;

"Kötü niyetle başlanmışsa umut verdiyse günahtır. Ama iyi niyetlidir bakar karakterde farklılıklar vardır senin yolun sana benimki bana diyorsa problem yok. İstismar etmek niyetiyle ise günahtır. Öyle ise uzak dur, gerçi 'karpuz değil hocam içini göremiyorum' diyeceksin... Ama bence bir görüşmede bile birkaç soruda insanların karakterini anlamakta zorlanmazsınız"dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi