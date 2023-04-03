ATV ekranlarında Ramazan ayı boyunca. yayınlanan iftar ve sahur programı sunan Nihat Hatipoğlu'na gelen soru ekran başındaki herkesi derinden üzdü. Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nu programına katılan 8 yaşındaki küçük kız soru sormak için mikrofonu aldı, "Benim babam, annem ve beni bırakıp gitti. Ben buna çok üzülüyorum. Şimdi oruç tutuyor sizce orucu kabul olur mu?" dedi.

Almina, isimli küçük kızın ağlayarak sorduğu soru stüdyoda herkesi üzdü.

Mikrofonu alan Almina'nın annesi, "Almina aslında dua okuyacaktı, bu soruyu sormasını istemedim. Ama o kadar çok üzülüyor ki, sürekli arkadaşlarına 'babanız sizi hiç bıraktı mı? Sizin babanınız da gitti mi? diye soruyormuş. Babası bizi bıraktı gitti, Almina'da bunu kabul edemiyor, bu durum onu çok üzüyor. O yüzden buraya gelip size sormak istedi" dedi.

"Baban çok yanlış bir yolda"

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu küçük kızın babasına, "Bu yaşlar çocukların anneye babaya en muhtaç olduğu yaşlardır. İnşallah baban bu yayını izler yaptığı hatadan geri döner. Her şey inşallah senin için çok güzel olsun Almina" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi