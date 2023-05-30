Şarkıcı Nihat Doğan geçtiğimiz gün Aqua Florya Avm’de objektiflere takıldı. Yakın bir arkadaşıyla beraber iş toplantısı için bir kafede buluşan Nihat Doğan, ayaküstü muhabirlerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Yeni sinema filmleri için senaryo yazmaya başladıklarını belirten Nihat Doğan, güzel iş çıkaracaklarını belirtti. Kısa süren sohbet sonrası muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak yakın arkadaşıyla beraber objektiflere poz verdi. Akşam yemeği için dostlarıyla bir restorana geçen Doğan, yemeğin ardından alışveriş turunu tamamlayarak AVM'den ayrıldı.