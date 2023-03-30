Nihat Doğan, katıldığı bir magazin programında Mabel Matiz'e ait "Antidepresan" isimli şarkısını söyleyerek sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Şarkının kendisi sayesinde beğenildiğini söyleyen Doğan, "Mabel Matiz'e antidepresan için 100 bin dolar vereceğim" dedi.

YouTube'da yayınlanan Konuşa Konuşa programına telefonla bağlanan Nihat Doğan;

"Şarkı Nihat Doğan'la benimle birlikte yeniden ayağa kalktı. O yüzden mukayese kabul etmiyorum. Halka rağmen bir şey yapılmaz, halk ne diyorsa odur. Halk Nihat Doğan demiş. Daha bunun tartışması olur mu?" dedi. Şarkıcı, "Antidepresan için Mabel Matiz 100 bin dolar verir misin?" sorusuna "Veririm. Siz de çıtayı baya yükselttiniz"diyerek konuştu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi