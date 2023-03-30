Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Üç Kız Kardeş'in yakışıklı başrol oyuncusu Berker Güven (28), kendisinden 14 yaş büyük oyuncu sevgilisi Nihal Yalçın'ın (42) doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
Instagram hesabından birlikte çektirdikleri fotoğrafı paylaşan Güven, ""Kalbimin gün ışığı, özelim, meleğim, biriciğim iyi ki doğmuşsun. Dilediğin her şey gerçekleşsin güzeller güzeli sevgilim" diyerek mesaj yayınladı.
Oyuncu Nihal Yalçın sevgilisi Güven'in fotoğraf karelerini kendi hesabından paylaştı.
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi