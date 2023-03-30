Beşiktaş'ta manken Gizem Akbaş'ın darbedilmesi davasında sanığa 1 yıla kadar hapis talebi

Hangi Karşılaşmalar Oynanacak? Hangi maçlar canlı yayınlanacak ?

UBER Taksi nerelerde var?

Kanser Hastaları Birlikte İftar Yaptı

Bunlar da ilginizi çekebilir

Oyuncu Nihal Yalçın sevgilisi Güven'in fotoğraf karelerini kendi hesabından paylaştı.

Instagram hesabından birlikte çektirdikleri fotoğrafı paylaşan Güven, ""Kalbimin gün ışığı, özelim, meleğim, biriciğim iyi ki doğmuşsun. Dilediğin her şey gerçekleşsin güzeller güzeli sevgilim" diyerek mesaj yayınladı.

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Üç Kız Kardeş'in yakışıklı başrol oyuncusu Berker Güven (28), kendisinden 14 yaş büyük oyuncu sevgilisi Nihal Yalçın 'ın (42) doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.