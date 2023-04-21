İnsan İRADE sahibi olan tek varlıktır.Her türlü SOSYAL ilişkilerinde iradesini tek başına kendisi kullanır.Yaşantısınının sonunda tek başına HESAP verir.

Tercihlerini ne yönde kullanırsa nihai konaklama yerini de o yönde seçmiş olur.

Allah Teâlâ Kitabında Cennet ve Cehenneme giriş yollarını akıl sahibi her insanın anlayacağı şekilde kullarına bildirmiştir.

Na'ziat 37.38.39.Ayetler):Her kim AZGINLIK etmiş/Ve Dünya hayatını tercih etmişse/Muhakkak onun varacağı yer CEHENNEMDİR.

Na'ziat 40.41.Ayetler):Kim de Rabb'ının MAKAMINDAN korkmuş,Nefsini BOŞ HEVESLERDEN men etmiş ise/Muhakkak onun varacağı yer CENNETTİR.

İslâmı Din olarak kabul eden her İnsan için İMAN olmazsa olmaz en temel ilkedir.Kuruntu kabul etmez.Dikkat etmek gerekir,ŞEYTAN İmanın olduğu yerlerde cirit atmayı çok sever.Kesin İMAN ederek ve AKLI en iyi şekilde kullanarak kurulan TUZAKLAR imha etmelidir İnsan.

Ankebut 9.Ayet): İman edip İYİ işler yapanları ise, mutlaka iyiler arasına katacağız.

Hadis): Allah her şeyde İYİLİĞİ farz kıldı.

İYİ; Hem ÂHLAKI iyiyi, hem AKILCI doğruyu hem de NAİF güzelliği ifade eder.GÖNÜLLER: fethedilmek için yukarıdaki ölçüleri bekler.Ölçülü hayat yaşayan insanlar İyilik ölçülerine dikkat ederler.Dünya hayatındaki İMTİHANINI iyilik ölçüleri içerisinde yaşayan insan, Allah ile arasına girmesi muhtemel bütün Dünyalıkları ortadan kaldırarak kendisini Allah ile başbaşa bırakabilir.Böylelkle mutlu sona ulaşabilir.

Cuma Bayramınızı tebrik ederim.Selamlar Allah'a emanet olunuz.selahattin ÖZTÜRK