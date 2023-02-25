Niğde'nin Bor ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Akar'dan "depremin yaralarını sarmak için çalışan Mehmetçik terörle mücadelesini de sürdürüyor" mesajı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.27'de merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.
"An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır"
AFAD Başkanı Yunus Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Niğde ilimizin Bor ilçesinde saat 13.27'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı. (AA)