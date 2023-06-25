Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Niğde ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.
Niğde Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;
|Okul Adı
|Okul Türü
|Pansiyon
Durumu
|Yabancı
Dili
|Taban
Puanı
| Yüzdelik Dilim
2022
|Yüzdelik Dilim
2021
|Niğde / Merkez / Niğde Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|449,09
|2,92
|3,25
|Niğde / Bor / Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|427,33
|5,62
|5,62
|Niğde / Merkez / Niğde Yunus Emre Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|407,30
|8,69
|9,06
|Niğde / Merkez / Atatürk Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|390,42
|11,64
|15,36
|Niğde / Merkez / Şehit Kemal Tosun Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|369,79
|15,82
|16,33
|Niğde / Bor / Şehit Nuri Pamir Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|345,12
|21,74
|21,35
|Niğde / Merkez / Faik Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|297,84
|37,08
|43,17
|Niğde / Merkez / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|295,50
|38
|40,48
|Niğde / Merkez / Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|270,02
|49,42
|58,87
|Niğde / Merkez / Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|269,76
|49,55
|56,23
Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihlerinde adayların bir fikir sahibi olmalarını sağlamak amacıyla verilmiştir. Ancak, 2023 LGS'ye girecek olan adayların kesin tercihlerini yapmadan önce MEB tarafından resmi olarak açıklanan güncel verileri ve kontenjanları kontrol etmeleri önemlidir.Kaynak: HABER MERKEZİ