Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Niğde ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.

Niğde Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Niğde / Merkez / Niğde Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 449,09 2,92 3,25 Niğde / Bor / Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 427,33 5,62 5,62 Niğde / Merkez / Niğde Yunus Emre Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 407,30 8,69 9,06 Niğde / Merkez / Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 390,42 11,64 15,36 Niğde / Merkez / Şehit Kemal Tosun Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 369,79 15,82 16,33

Niğde / Bor / Şehit Nuri Pamir Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 345,12 21,74 21,35 Niğde / Merkez / Faik Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 297,84 37,08 43,17 Niğde / Merkez / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 295,50 38 40,48 Niğde / Merkez / Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 270,02 49,42 58,87 Niğde / Merkez / Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 269,76 49,55 56,23

Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihlerinde adayların bir fikir sahibi olmalarını sağlamak amacıyla verilmiştir. Ancak, 2023 LGS'ye girecek olan adayların kesin tercihlerini yapmadan önce MEB tarafından resmi olarak açıklanan güncel verileri ve kontenjanları kontrol etmeleri önemlidir.