Fransa İstinaf Mahkemesi, Nicolas Sarkozy'nin Hapis Cezasını Onayladı

Fransa'da İstinaf Mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'ye "yolsuzluk" suçlamasıyla verilen iki yılı tecilli üç yıl hapis cezasını onayladı. Mahkemenin kararıyla Sarkozy'nin cezaevine gitmeyecek olmasına rağmen, cezasını ev hapsi ve elektronik kelepçe takarak çekeceği bildirildi.

2021 yılında ilgili mahkeme, Sarkozy'nin yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle kendisine bu cezayı vermişti. Bu olay, Sarkozy'nin siyasi kariyerinde önemli bir dönüm noktası olmuştu.

Sarkozy, nüfuzunu başka bir davada menfaat elde etmek için kullanmakla suçlanıyordu. Mahkemenin kararının ardından, Sarkozy'nin avukatları, kararı Yüksek Mahkeme'ye taşıyacaklarını duyurmuşlardı. Ancak İstinaf Mahkemesi'nin bu kararı, Sarkozy'nin yasal savaşında önemli bir darbe olarak görülüyor.

Nicolas Sarkozy, 2007-2012 yılları arasında Fransa'nın Cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı. Görev süresince birçok tartışmaya adı karışan Sarkozy, yolsuzluk suçlamaları nedeniyle hukuki mücadeleler vermiştir. Bu son karar, Sarkozy'nin yolsuzlukla suçlandığı bir dizi dava arasında yer alıyor.

Yenigün Haber Merkezi