Atlantik Okyanusu'nda gerçekleşen trajik olay sonucunda Titan adlı turistik denizaltı, içerisindeki beş kişiyle birlikte kayboldu. Bu denizaltı, Titanik enkazını görmek için özel olarak tasarlanmış ve turistlerin deniz altında keyifli bir deneyim yaşamalarını sağlamak amacıyla kullanılıyordu. Ancak dalışın başlamasından yaklaşık 1 saat 45 dakika sonra, denizaltıyla iletişim tamamen kesildi.

Titan adlı denizaltıda bulunan beş kişi, Titanik enkazını görmek için oldukça yüksek bir ücret olan 250 bin dolar ödemişti.

Nicki Minaj, "Queen Radio" adlı radyo programında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştır: "Hiç kimse bir denizaltıya atlayıp Titanik'e bakmak için okyanusun derinliklerine indiklerinden bahsetmemeli. Bazı insanların hayatları boyunca çalışmalarına rağmen 250 bin dolar biriktiremediğini biliyor musunuz? Ve siz 250 bin doları bir denizaltıya atlayıp, içerisindeki hemen hemen herkesin öldüğü bir geminin enkazını görmeye gitmek için harcadınız."