Neymar Manchester United'da mı gidiyor? Neymar tranfer ücreti ne kadar? sorusunu futbolseverler internet üzerinden aratmaya başladı. Fransız devi Paris'te miladı dolan Neymar'ın yeni adresi Manchester United mı olacak? Gündeme bomba gibi düşen haber sonrası Neymar'ın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Peki Neymar bu transfer için ne kadar ücret alacak? İşte tüm detaylar...

Görüşmeler başladı

Neymar, Dünya Kupası'nda yaşadığı bilek sakatlığı nedeniyle uzun süre Fransız ekibinin formasını giyememişti.

Transfer dedikodularına göre, İngiliz devi Manchester United, Neymar'ı kadrosuna katmak için girişimlerde bulundu.

Taraftarlarla yıldızı barışmıyor

Messi ve Mbappe'nin arkasında kalarak sık sık sakatlanan Neymar'ın taraflarla yıldızı barışmıyor. Bu yaz döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, yıldız futbolcunun kırmızı şeytanlarla anlaşması bekleniyor.

Dünyanın en pahalı transferi

6 sezon önce Barcelona'dan rekor ücret ile Paris yolunu tutan Neymar, futbol tarihinin en pahalı oyuncu rekorunu hala edilnde tutuyor.

Yeni adresi Manchester United

Önümüzdeki sezon yoluna Avrupa'da devam edecek olan Manchester, gelecek sezon kuracağını kadronun planlamasına şimdiden başladı. Neymar için Chelsea ile kıyasa yarışan kırmızı şeytanlar, Avrupa'da mücadele edecek olmasından dolayı bir adım önde bulunuyor.