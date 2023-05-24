Gazete, "Türkiye'deki seçimin kazananı için ödüllerden biri krizin ucundaki ekonomi olacak" başlıklı bir makale yayınladı. Analizde, hükümetin seçim öncesi yaptığı büyük ölçekli harcamaların ülke ekonomisine zarar verdiği ve Türk Lirası üzerinde baskı yarattığı belirtildi.

Makale, ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması durumunda, ilk önceliğinin ekonomi olması gerektiğini vurguladı. Enflasyonun yüzde 44'te sabit kaldığı ve tüketicilerin satın alma gücünün azaldığı belirtilirken, hükümetin kur politikasının ekonomik büyümeyi tehdit ettiği ve ülkeyi potansiyel bir krize doğru ittiği ifade edildi.

New York Times, "Pazar günü başkanlık yarışını kim kazanırsa kazansın zorlu bir süreç olacak. Özellikle Recep Tayyip Erdoğan görevde kalırsa, uyguladığı ekonomik politikaların sorunların kökeni olduğu düşünüldüğünde" yorumunu yaptı.

Analizde ayrıca, Türkiye'nin ekonomik durumunun diğer ülkelerde de hissedilebileceği belirtildi ve "28 Mayıs'taki ikinci turda kim kazanırsa kazansın onun gündemini domine edecek bir konu" ifadesi kullanıldı.

Haberde, Erdoğan'ın son dönemde Katar, Rusya ve Suudi Arabistan ile finansal anlaşmalar yaptığı hatırlatılarak, "Bu anlaşmaların çoğunun detayları kamuoyu ile paylaşılmadı. Ancak ekonomistler, bu anlaşmaların kısa vadeli ve seçim odaklı olduğunu, uzun vadede ülkenin ekonomik sağlığı düşünülmediğini belirtiyorlar" denildi.

New York Times ayrıca, "Eğer Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olursa, acilen eğilmesi gereken bir finansal durum miras alacak. Erdoğan'ın son aylarda yaptığı harcamalara ek olarak yeni yönetim, diğer ülkelerle yapılan ve detayları net olmayan finansal anlaşmalara da saygı göstermek zorunda kalacak" şeklinde değerlendirmede bulundu.

Muhalefet bloğundan Kerim Rota ise, "Eğer Kılıçdaroğlu kazanırsa, kısa ve orta vadeli planlar yaparak hükümetin ekonomisini ve yatırımcının güvenini güçlendirmeliyiz" dedi.

Yenigün Haber Merkezi