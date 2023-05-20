Amerikan Jeofizik Birliği'nin (AGU) dergisinde yayımlanan bir araştırmada, New York şehrinin her yıl 1 ila 2 milimetre çöktüğü belirtildi. Araştırmada, bu çökmenin başta Manhattan olmak üzere, gökdelenlerin ağırlığının etkilediği şehrin jeolojik yapısından kaynaklandığı ifade edildi.

New York'ta yaşayan 8 milyondan fazla insanın üzerinde bulunduğu bu bölgede, gökdelenlerin kütlesinden dolayı her yıl 1 ila 2 milimetrelik bir çökme görülüyor. Araştırmacılar, bu çökmenin ölçek olarak küçük olduğunu ancak şehri doğal afetlere karşı kırılgan hale getirdiğini belirtti.

"Kıyı şehirleri küresel olarak büyüdükçe, inşaat yoğunluğunun artması ve deniz seviyesinin yükselmesi, artan su baskını tehlikesi anlamına geliyor." şeklinde uyarıda bulunan araştırmacılar, Manhattan adasının alt kısmı ile Brooklyn ve Queens'teki bazı bölgelerin su baskını açısından en fazla risk taşıdığını belirttiler.

Araştırmada, New York şehrindeki tüm binaların kütlesi hesaplanarak Dünya'ya uyguladıkları basınçtan kaynaklı çökmenin modellendiği belirtildi. Araştırmacılar, bu süreci izlemek için uydu verilerini kullanarak New York'ta gözlemlenen çökmenin ayrıntılı grafik görüntülerini sundular.

Yenigün Haber Merkezi