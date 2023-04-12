NEW YORK (AA) - New York borsası, ABD'de mart ayında beklentilerin altında gelen enflasyon verisi sonrası güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,24 artarak 33.764,21 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,31 artışla 4.121,72 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,66 kazançla 12.110,87 puana çıktı.

ABD'de enflasyonun yıllık bazda Mayıs 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerilemesi sonrası pay piyasaları güne pozitif bir başlangıç yaptı.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 5 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de martta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 5,6 arttı.

Analistler, beklenenden hızlı yavaşlama kaydeden enflasyon verilerinin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım döngüsüne yakında ara verebileceğine dair umutları artırdığını belirtti.

Enflasyon verisinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay yüzde 67,2 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, yüzde 32,8 ihtimalle faizi sabit tutacağı tahmin edildi.

Öte yandan, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,3 ile 2 ayın en düşük seviyesine geriledi.