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MENGÜ'DEN OĞAN'A: MORAL BOZUKLUĞUNA SEBEP OLABİLİR

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle bilinen Nevşin Mengü, Cumhurbaşkanlığı yarışındaki son duruma dair yine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Nevşin Mengü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alan Sinan Oğan'ın durumunu değerlendirdi ve bu kararın muhalefet seçmeninde ciddi bir moral bozukluğuna yol açabileceğini ifade etti.

Sinan Oğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamasıyla ilgili olarak konuşan Mengü, muhalefet seçmeninin bu duruma yüksek bir beklentiyle yaklaştığını belirtti. Mengü'ye göre, muhalefet seçmeni Sinan Oğan'ın muhalefetin yanında yer alacağına dair bir beklenti içerisindeydi ve bu destek kararı moral bozukluğuna sebep olabilir.

NEVŞİN MENGÜ KİMDİR?

Nevşin Mengü, 2 Mayıs 1982 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Türk gazeteci ve sunucu olarak bilinir. İlköğrenimini Ankara'da tamamlamış ve ortaöğrenimini Ted Ankara Koleji'nde almıştır. Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde tamamlamış ve yüksek lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi'nde "Türkiye üzerine toplumsal incelemeler" başlıklı teziyle tamamlamıştır.

Mengü, "özgürlüklere bakış açısı" ve "kimlikleri tanıma" konularında liberal olduğunu ifade etmiştir. Bir röportajında çocukluğundan beri vegan olduğunu belirtmiştir, yani hayvansal ürünleri tüketmeyen bir yaşam tarzı benimsemiştir.

Nevşin Mengü, gazetecilik ve sunuculuk kariyeri boyunca birçok farklı medya kuruluşunda çalışmış ve çeşitli programlarda yer almıştır. Kendisi Türk medya sektöründe tanınmış bir isimdir.

ANNESİ VE BABASI KİMDİR?

Nevşin Mengü, politikacı Şahin Mengü'nün kızıdır. Annesi ise eski Manisa CHP Milletvekilidir. Eski vekil, 20 Eylül 2021'de hayatını kaybetmiştir.

NEVŞİN MENGÜ NERELERDE ÇALIŞTI?

Ünlü gazeteci ve sunucu Nevşin Mengü, televizyonculuk kariyerine 2005 yılında Kanaltürk televizyonunda adım attı. "Kadınlar Kulübü" adlı programıyla tanınan Mengü, bir yıl sonra Habertürk'e geçerek muhabirlik görevine başladı. Ancak, Tahran muhabirliği teklifi alması üzerine Habertürk'teki görevini bırakarak One Ajans'ın Tahran temsilcisi olarak çalışmaya başladı. Bu dönemde Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'na prodüksiyon ve iletişim hizmetleri sağlayan One Ajans'ta da görev aldı. Ayrıca Hürriyet gazetesinde de altı ay süreyle çalıştı. Mengü, gazetecilik kariyerine CNN Türk kanalında editörlük ve sunuculuk yaparak devam etti.

2011 yılında bünyesinde bulunduğu medya grubu DYH'in Kanal D'nin ana haber sunucusu Mehmet Ali Birand'ın sağlık sorunları nedeniyle yayına çıkamaması üzerine aynı gün içinde iki farklı televizyon kanalında ana haber bülteni sundu.

İran'da muhabirlik yaparken edindiği deneyimlerini kaleme alan Mengü, ilk kitabı olan "İnsanın Düşünmekten Canı Yanar mı?"yı Kasım 2017'de Everest Yayınları'ndan çıkardı. Aynı dönemde BirGün gazetesinde yazılarına başladı. DW Türkçe YouTube kanalında "Bire Bir" programını sunan Mengü, Sözcü TV YouTube kanalında da programlar hazırladı. Kendi YouTube kanalını açarak haber yayınlarına başlayan Mengü, ayrıca "Trend Topic" adlı haber podcasti ile de dikkat çekti. Son olarak, yeni kurulan İstanbul merkezli Olay TV'de Ana Haber Bülteni sunuculuğuna başladı.

Nevşin Mengü, başarılı gazetecilik kariyeri ve farklı medya platformlarında sunduğu programlarla adından sıkça söz ettiren bir isim olmaya devam ediyor.