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Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, Zafer Kupası Hız Tırmanış Yarışlarından madalyalarla döndü. Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası, Spor Tırmanış (Hız) Büyükler, Gençler ve Küçükler A-B-C-D Yarışları Balıkesir’de gerçekleştirildi.

Turnuvada Nevşehir’i temsil eden Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Mustafa Sacit Sümer Küçükler B Erkek kategorisinde, Zeynep Aydın Küçükler C Kadın kategorisinde ve İrem Kafalı Küçükler D Kadın Kategorisinde 1. olmayı başardı.

Sporculardan Süleyman Durmuş ise Küçükler D Erkek Kategorisinde 2. ve Seher Nisa Kaya Küçükler C Kadın Kategorisinde 3. oldu.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, spor hayatlarını Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü çatısı altındaki Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nde sürdüren sporcuları ve antrenörleri İrem Selen Kafalı’yı tebrik etti. Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)