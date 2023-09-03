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Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde etkili olan şiddetli yağışta sel sularına kapılan çift hayatını kaybetti. İlçeye bağlı Tuzköy Mahallesinde, aniden bastıran sağanak yağış su baskınlarına neden oldu.

Gülşehir Yolu'nda, 62 yaşındaki Şevket Şimşek idaresindeki 40 EK 339 plakalı araç sel sularına kapıldı.

Araç sürücüsü ile eşi Zöhre Şimşek (60), araçla birlikte kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Yapılan çalışmada sel sularının sürüklediği aracı bulan ekipler, çiftin de araç içindeki cansız bedenlerine ulaştı.

Şimşek çiftinin cenazesi, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.