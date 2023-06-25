Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Nevşehir ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.

Nevşehir Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Nevşehir / Merkez / Nevşehir H.Avni İncekara Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 433,34 4,81 3,7 Nevşehir / Ürgüp / Ürgüp Tesan Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 416,01 7,3 7,37 Nevşehir / Merkez / Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 394,96 10,82 10,33 Nevşehir / Merkez / Nevşehir Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 386,04 12,49 12,89 Nevşehir / Merkez / Nevşehir Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 371,13 15,52 16,32

Nevşehir / Merkez / Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 349,03 20,71 – Nevşehir / Avanos / Özkonak Hacı Halil Türkkan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 329,97 25,99 25,08 Nevşehir / Merkez / Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 302,27 35,39 37,98 Nevşehir / Merkez / Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 274,81 47,1 48,65 Nevşehir / Merkez / Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 241,51 65,44 56,89 Nevşehir / Merkez / Kapadokya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 233,78 70,48 – Nevşehir / Merkez / Kapadokya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 206,35 88,88 –

Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihlerinde adayların bir fikir sahibi olmalarını sağlamak amacıyla verilmiştir. Ancak, 2023 LGS'ye girecek olan adayların kesin tercihlerini yapmadan önce MEB tarafından resmi olarak açıklanan güncel verileri ve kontenjanları kontrol etmeleri önemlidir.