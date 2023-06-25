Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Nevşehir ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.
Nevşehir Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;
|Okul Adı
|Okul Türü
|Pansiyon
Durumu
|Yabancı
Dili
|Taban
Puanı
| Yüzdelik Dilim
2022
|Yüzdelik Dilim
2021
|Nevşehir / Merkez / Nevşehir H.Avni İncekara Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|433,34
|4,81
|3,7
|Nevşehir / Ürgüp / Ürgüp Tesan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|416,01
|7,3
|7,37
|Nevşehir / Merkez / Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|394,96
|10,82
|10,33
|Nevşehir / Merkez / Nevşehir Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|386,04
|12,49
|12,89
|Nevşehir / Merkez / Nevşehir Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|371,13
|15,52
|16,32
|Nevşehir / Merkez / Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|349,03
|20,71
|–
|Nevşehir / Avanos / Özkonak Hacı Halil Türkkan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|329,97
|25,99
|25,08
|Nevşehir / Merkez / Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|302,27
|35,39
|37,98
|Nevşehir / Merkez / Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|274,81
|47,1
|48,65
|Nevşehir / Merkez / Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|241,51
|65,44
|56,89
|Nevşehir / Merkez / Kapadokya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|233,78
|70,48
|–
|Nevşehir / Merkez / Kapadokya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|206,35
|88,88
|–
Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihlerinde adayların bir fikir sahibi olmalarını sağlamak amacıyla verilmiştir. Ancak, 2023 LGS'ye girecek olan adayların kesin tercihlerini yapmadan önce MEB tarafından resmi olarak açıklanan güncel verileri ve kontenjanları kontrol etmeleri önemlidir.Kaynak: HABER MERKEZİ