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Nevşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı, Belediye Başkan Vekili Nafiz Dirikoç başkanlığında yapıldı.

Nevşehir Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi gereği, gündem maddelerini görüşüp, karara bağlamak üzere Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplandı. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ın Ankara’da bulunması dolayısıyla Belediye Başkan Vekili Nafiz Dirikoç’un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya AK Parti, MHP ve İYİ Partili meclis üyeleri ile birlikte Belediye Başkan Yardımcıları Ersin Erol ve Furkan Feralan katıldı.

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi ile başlayan toplantıda, daha sonra Sağlık Bakanlığı’na yapılacak arsa tahsisi görüşülerek oylandı. Toplantı, 2024 yılı gelir tarifesi komisyon raporu görüşülmesi ve Kayaşehir ve Meryem Ana Kilisesi’ne giriş ücretlerinin belirlenmesi ile sona erdi. Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)