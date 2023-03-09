2023 NEVRUZ NE ZAMAN?



Baharın gelişi ve bahar bayramı olarak bilinen



Buna göre; 2023 nevruz bayramı Türkiye'de 21 Mart'ta kutlanacak.



NEVRUZ TARİHİ



Nevruz; Kuzey Yarımküre’de bulunan ülkelerde, özellikle Türkçe ve Farsça konuşan topluluklar arasında yaygın olarak kutlanır. Farsça nev ve ruz kelimelerinden gelen Baharın gelişi ve bahar bayramı olarak bilinen nevruz bayramının ne zaman kutlanacağı Miladi takvime göre belli oldu.Buna göre; 2023 nevruz bayramı Türkiye'de 21 Mart'ta kutlanacak.Nevruz; Kuzey Yarımküre’de bulunan ülkelerde, özellikle Türkçe ve Farsça konuşan topluluklar arasında yaygın olarak kutlanır. Farsça nev ve ruz kelimelerinden gelen

Nevruz

, ülkemizde Nevruz-i Sultan, Sultan Nevruz, Navrız, Newroz, Noruz, Mart Dokuzu, Gün Dönümü, Yılsırtı, Yumurta Bayramı gibi adlarla anılmaktadır.



Yeni gün anlamına gelen ve bahar bayramı olarak da bilinen Nevruz, pek çok toplum için bir yılbaşı niteliği taşımaktadır.



Nevruzun başlangıç tarihi Miladi takvime göre 21 Mart’tır.