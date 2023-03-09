Nevruz ne zaman? 2023 nevruz bayramı ne zaman kutlanacak?
Mart ayının gelmesiyle birlikte, nevruz bayramının ne zaman kutlanacağı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bahar bayramı olarak da bilinen nevruz bayramının ne zaman kutlanacağı, Miladi takvime göre belli oldu. Peki, nevruz ne zaman? 2023 nevruz bayramı ne zaman kutlanacak?
Baharın gelişi ve bahar bayramı olarak bilinen nevruz bayramının ne zaman kutlanacağı Miladi takvime göre belli oldu.
Buna göre; 2023 nevruz bayramı Türkiye'de 21 Mart'ta kutlanacak.
NEVRUZ TARİHİ
Nevruz; Kuzey Yarımküre’de bulunan ülkelerde, özellikle Türkçe ve Farsça konuşan topluluklar arasında yaygın olarak kutlanır. Farsça nev ve ruz kelimelerinden gelen Nevruz, ülkemizde Nevruz-i Sultan, Sultan Nevruz, Navrız, Newroz, Noruz, Mart Dokuzu, Gün Dönümü, Yılsırtı, Yumurta Bayramı gibi adlarla anılmaktadır.
Yeni gün anlamına gelen ve bahar bayramı olarak da bilinen Nevruz, pek çok toplum için bir yılbaşı niteliği taşımaktadır.
Nevruzun başlangıç tarihi Miladi takvime göre 21 Mart’tır.