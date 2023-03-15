Nevbahar Demirağ Koç 10 Mart 1974 tarihinde doğdu. Nevbahar Demirağ’ın annesi 1970 yılının Türkiye Güzellik Kraliçesi Afet Tuğbay, babası AND Film’in patronu Turgut Demirağ.

Nevbahar Demirağ ilkokuldan üniversiteye kadar, tüm eğitimini Amerika’da yaptı. Üniversiteyi bitirdikten sonra da Türkiye’ye dönmeyip, Los Angeles’ta yaşamına devam etti.

21 Ekim 2005 tarihinde işadamı Rahmi Koç‘un oğlu Ali Koç ile Evlendi. Mustafa Vehbi Koç’un evinde ve Hikmet Tekçe ile Ömer Karacan’ın şahitliğinde gerçekleşen nikah töreninde yalnızca aile üyeleri hazır bulundular.

Nevbahar Demirağ Koç, sanatın her türüyle yakından ilgilenen bir isim. Özellikle önemli resim sergilerini kaçırmıyor. KÜSAV’ın (Kültür Sanat Varlıklarını Koruma ve Tanıtma Vakfı) başkanı olan kayınvalidesi Çiğdem Simavi’nin açtığı sergilerin de gediklisi.