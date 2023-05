Netflix'te yayınlanan en iyi Kore dizileri 2023 popüler 10 K-drama dizisi hangileri? Netflix'te yayınlanan en iyi Kore dizileri 2023 popüler 10 K-drama dizisi konuları nedir? Netflix'te yayınlanan en iyi Kore dizileri 2023 popüler 10 K-drama dizisi oyuncuları kimler? Tüm bu detayları sizler için derledik...

Kore dizileri, son yıllarda dünya genelinde büyük bir popülerlik kazandı. Bu yükseliş, özellikle Netflix gibi dijital platformların geniş içerik kütüphaneleri sayesinde daha da ivme kazandı. Netflix, izleyicilere birbirinden kaliteli Kore dizilerini sunarak bu trende önemli bir katkı sağlıyor. İşte Netflix'te izleyebileceğiniz en iyi Kore dizileri, farklı türlerdeki yapımlarıyla dikkat çekiyor.

1- Squid Game: Yayınlandığı andan itibaren büyük ses getiren Squid Game, bir grup insanın büyük para ödülünü kazanmak için katıldığı bir oyuna odaklanıyor. Ancak bu oyunda hayatta kalmak için ölümcül bir mücadele gerekiyor. Unutulmaz karakterleri ve etkileyici hikayesiyle izleyicileri derinden etkileyen bu dizi, dünya çapında büyük bir fenomen haline geldi. Squid Game oyuncuları şunlardır;

Lee Jung-jae

Park Hae-soo

Wi Ha-joon

Jung Ho-yeon

Heo Sung-tae

Squid Game fragman

2- The Glory: The Glory, korkunç bir istismara uğrayan bir kadının intikam hikayesini anlatıyor. Gençken yaşadığı travmatik olayın etkilerini üzerinden atamayan kadın, yıllar sonra intikam planını uygulamaya karar verir. İzleyicilere gerilim dolu anlar yaşatan dizi, karmaşık ilişkiler ve etkileyici bir hikaye sunuyor. The Glory oyuncuları şunlardır;

Chun Woo-hee

Yoon Kye-sang

Jeon Soo-jin

Oh Hyun-kyung

Park Yoon-hee

The Glory fragman

3- Crush Landing on You: Güney Kore ve Kuzey Kore arasındaki sınırın ötesinde geçen bir aşk hikayesine odaklanan Crush Landing on You, romantizm ve gerilimi harmanlayan bir yapım. Bir kadın, yamaç paraşütü yaparken rüzgarın etkisiyle Kuzey Kore'ye iniş yapar ve orada saklanmaya başlar. Bu sırada karşısına kendisini koruyan bir subay çıkar ve aralarında bir aşk başlar. Crush Landing on You oyuncuları şunlardır;

Hyun Bin

Son Ye-jin

Seo Ji-hye

Kim Jung-hyun

Oh Man-seok

Crush Landing on You fragman

4- All of Us are Dead: Zombilerin saldırdığı bir okulda mahsur kalan bir grup öğrencinin hayatta kalma mücadelesini konu alan All of Us are Dead, gerilim ve korku dolu bir yapım. İzleyicileri kendine çeken sürükleyici hikayesi ve heyecan verici sahneleriyle dikkat çekiyor. All of Us are Dead oyuncıları şunlardır;

Yoon Chan-young

Park Ji-hoo

Cho Yi-hyun

Yoo In-soo

Park Solomon

All of Us are Dead fragman

5- Little Women: Parasal sorunlarla mücadele eden üç kız kardeşin hayatına odaklanan Little Women, Kore yapımı bir K-drama dizisidir. Zenginlik ve güçle ilgili bir komplonun ortasında bulunan kardeşler, bu olayları çözmek için bir araya gelir ve başlarına gelen olayların ardındaki sırları açığa çıkarmaya çalışır. Little Women oyuncuları şunlardır;

Seo Ji-hye

Lee Yeol-eum

Kim Ji-young

Park Hye-jin

Choi Soo-young

Little Women fragman

6- It's Okay to Not Be Okay: Romantik komedi türündeki It's Okay to Not Be Okay, bir çocuk kitabı yazarı ve psikiyatri koğuşunda çalışan bir bakıcının yaşadığı olayları konu alır. İkilinin yollarının kesişmesiyle başlayan hikaye, farklı olaylar örgüsü ve duygusal anlatımıyla izleyicileri etkiler. It's Okay to Not Be Okay oyuncuları şunlardır;

Kim Soo-hyun

Seo Ye-ji

Oh Jung-se

Park Kyu-young

Kim Joo-hun

It's Okay to Not Be Okay fragman

7- My Name: My Name, intikam temalı bir dizi olarak dikkat çekiyor. Babasını korkunç bir şekilde kaybeden genç bir kadın, katilini bulmak için bir mafya patronu ile iş birliği yapar ve polis teşkilatında gizlice çalışmaya başlar. Bu intikam planı, tehlikeli durumları beraberinde getirirken, izleyicilere sürükleyici bir hikaye sunar. My Name oyuncuları şunlardır;

Han So-hee

Ahn Bo-hyun

Park Hee-soon

Kim Sang-ho

Lee Hak-ju

My Name fragman

8- Lovestruck in the City: Lovestruck in the City, yaz aşkının peşinde olan bir mimarın hikayesini anlatır. Mimar, yolları ayrılan kadını bulmak için çeşitli yollar deneyerek macera dolu bir arayışa girişir. Romantizm, komedi ve dramı başarılı bir şekilde harmanlayan dizi, izleyicilere sıcacık bir hikaye sunar. Lovestruck in the City oyuncuları şunlardır;

Ji Chang-wook

Kim Ji-won

Kim Min-seok

So Ju-yeon

Ryu Kyung-soo

Lovestruck in the City fragman

9- Signal: Signal, farklı zaman dilimleri arasında iletişim kurabilen bir telsizin hikayesini anlatıyor. Tesadüfen bulunan bu cihaz, 2015 ve 1989 yılları arasında bağlantı kuruyor. Polis dedektifleri, bu olağanüstü yeteneği kullanarak çözülmemiş suçların peşine düşüyor. Gerilim dolu sahneleri ve sürpriz twistleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen bir dizi. Signal oyuncuları şunlardır;

Lee Je-hoon

Kim Hye-soo

Jo Jin-woong

Jang Hyun-sung

Kim Won-hae

Signal fragman

10- Secret Garden: Secret Garden, komedi ve romantizmi harmanlayan eğlenceli bir dizi. Zengin bir adam ve fakir bir kız arasındaki aşk hikayesini konu alırken, bu kez biraz farklı bir yaklaşım sergiliyor. İki karakterin ruhları, beklenmedik bir şekilde birbirlerinin bedenine geçiyor. Bu durumda, aşık oldukları kişilerin tüm sırlarını keşfetmeye başlıyorlar. Keyifli anlar, romantik gelişmeler ve komik olaylar Secret Garden'ı izlemeye değer kılıyor. Secret Garden oyuncuları şunlardır;

Hyun Bin

Ha Ji-won

Yoon Sang-hyun

Kim Sa-rang

Lee Philip

Secret Garden fragman