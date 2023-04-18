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Stranger Things: 1980'lerin kült korku ve bilim kurgu yapımlarından ilham alan bu Amerikan dizisi, genç bir çocuğun gizemli bir şekilde ortadan kaybolması ve onu bulmaya çalışan arkadaşlarının yaşadıkları maceraları anlatıyor.
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The Crown: İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in hayatını ve tahta çıkışından itibaren yaşadığı olayları detaylı bir şekilde anlatan bu tarihi drama dizisi, büyük beğeni topluyor.
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La Casa de Papel (Money Heist): İspanyol yapımı olan bu suç draması, bir grup soyguncunun İspanya Kraliyet Darphanesini basarak milyarlarca Euro basmayı amaçlayan büyük bir soygunu gerçekleştirmeye çalıştığı süreci anlatıyor.
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The Witcher: Andrzej Sapkowski'nin popüler roman serisinden uyarlanan bu fantastik dizi, canavar avcısı Geralt of Rivia'nın maceralarını konu alıyor.
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The Queen's Gambit: Satranç dehası Beth Harmon'un hikayesini anlatan bu mini dizi, izleyicilere başarı, bağımlılık ve kişisel çatışmaları bir arada sunuyor.
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Roma: Meksikalı yönetmen Alfonso Cuarón'un otobiyografik unsurlar taşıyan bu film, 1970'lerin Meksiko'sunda yaşayan bir ailenin hikayesini anlatırken, aynı zamanda dönemin sosyal ve politik çalkantılarına da ışık tutuyor.
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Marriage Story: Scarlett Johansson ve Adam Driver'ın başrollerinde olduğu bu drama filmi, bir çiftin boşanma sürecini ve bu sürecin onların yaşamlarına etkisini anlatıyor.
Bu liste, Netflix'teki yüzlerce kaliteli yapımın sadece bir kısmını temsil etmektedir. İzlemeye başlamak için bu önerilerden birini seçebilir ve platformdaki diğer yapımları keşfetmeye devam edebilirsiniz.
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