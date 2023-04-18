Our Planet: Ünlü doğa belgeselcisi Sir David Attenborough tarafından anlatılan bu sekiz bölümlük dizi, dünyamızın doğal güzelliklerini ve yaşayan tüm canlıların ekosistemdeki rollerini gözler önüne seriyor.

Making a Murderer: Bu gerilim dolu belgesel dizisi, suçlu olduğu düşünülen ve hapse atılan ancak daha sonra masum olduğu ortaya çıkan Steven Avery'nin hikayesini anlatıyor.

The Social Dilemma: Sosyal medyanın insanlar ve toplum üzerindeki etkisini inceleyen bu belgesel, teknoloji endüstrisinin içinden gelen uzmanlar ve eski çalışanların görüşlerine yer veriyor.

Icarus: Bu Oscar ödüllü belgesel, spor dünyasında dopingin karanlık yüzünü ve bu konudaki sistemli hileleri ortaya çıkarıyor.

13th: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ceza sistemini ve ırkçılıkla olan bağlantısını inceleyen bu belgesel, ülkenin ceza politikalarının köklerine ve tarihsel süreçlere ışık tutuyor.

My Octopus Teacher: Güney Afrika'da yaşayan bir deniz tutkunu olan Craig Foster'ın, bir ahtapot ile kurduğu sıradışı arkadaşlık ve doğayla olan bağını anlatan bu belgesel, izleyicilere duygu dolu bir deneyim sunuyor.

The Last Dance: NBA tarihinin en büyük basketbolcularından Michael Jordan ve Chicago Bulls takımının efsanevi 1990'lı yıllarındaki başarı hikayesini anlatan bu belgesel dizisi, spor ve rekabet dünyasına derin bir bakış sağlıyor.

Netflix'teki bu etkileyici belgeseller, izleyicilere gerçek dünyadan öğretici, ilham verici ve düşündürücü hikayeler sunuyor. Platformdaki diğer belgesel yapımları arasından seçim yaparak bilgi ve deneyimlerinizi daha da genişletebilirsiniz.

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