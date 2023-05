Sevilen Indiana Jones serisinin merakla beklenen ilavesi Indiana Jones and the Dial of Destiny, 18 Mayıs 2023'te 76. Cannes Film Festivali'nde prestijli sahneye çıktı ve hayranlarını filmin sinemalarda gösterime girmesi beklentisiyle doldurdu. 30 Haziran 2023'te Amerika Birleşik Devletleri. Yeni macera yaklaştıkça, meraklılar doğal olarak önceki filmlerin ikonik anlarını yeniden yaşamak için can atıyor ve bu anları Netflix'te bulma arayışını ateşliyor.

Indiana Jones, Netflix'te hemen bulunmayabilir, ancak korkmayın! Sevgili kahramanımızın büyüleyici serüvenleri tarihin yıllıklarına yazılmamıştır. Raiders of the Lost Ark, The Last Crusade ve Temple of Doom gibi efsanevi filmler çok sayıda başka platformda keşfedilmeyi bekliyor.

Öyleyse, bu heyecan verici maceralara atılabileceğiniz akış hizmetlerinin karmaşık labirentinde size rehberlik etmemize izin verin.

Indiana Jones filmi nerede izlenir

Netflix'te bulunmayabilirler ancak ikonik Indiana Jones filmleri artık yalnızca Disney+'ta izlenebilir. Bu efsanevi maceralara atılmak için tek ihtiyacınız olan platforma bir abonelik. Akış platformunun şu anda 7,99 ABD doları tutarında tek katmanlı bir abonelik planı var.

Indiana Jones'un Ahit Sandığı arayışında kadim tehlikelerle savaştığı zamansız bir klasik olan Raiders of the Lost Ark (1981) ile büyülenmeye hazırlanın. Indy karanlık kültlerin ve doğaüstü güçlerin tehlikeli dünyasına girerken, Indiana Jones and the Temple of Doom'un (1984) yürek hoplatan heyecanına dalın. Kutsal Kâse için heyecan verici bir arayış olan Indiana Jones and the Last Crusade'de (1989) ona ve babasıyla birlikte kırbaç çakan maceralarına katılın. Ve daha yeni bölüm olan Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull'da (2008) cüretkar maceraları deneyimlemeyi unutmayın.

O halde, fötr şapkanızı kapın, kırbacınızı sıkın ve 30 Haziran 2023'te yeni film vizyona girmeden önce Indiana Jones'un unutulmaz dünyasına yolculuk etmeye hazırlanın!