Netflix’in yönetmenliğini Onur Saylak’ın, senaryo yazarlığını Hakan Günday’ın üstlendiği, başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit’in paylaştığı yeni filmi Boğa Boğa dün akşam Atlas Sineması’nda prömiyer yaptı. 42. İstanbul Film Festivali kapsamında gerçekleşen geceye filmin yaratıcıları Onur Saylak ve Hakan Günday başta olmak üzere, tüm ekibi ve oyuncuları katıldı.

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği ve 21 Nisan’da Netflix’te yayınlanacak film aynı zamanda festivalin Ulusal Yarışma bölümünde de yarışıyor.

Boğa Boğa Hakkında:

İstanbullu bir çift olan Yalın ve Beyza, Assos’ta bir köye taşınır. Yeni bir hayata başlamak üzere buraya gelmişlerdir. Ancak ilk günden itibaren köylüler Yalın’a olumsuz ve tehditkâr biçimde yaklaşır. Çok geçmeden bu tepkilerin şiddeti hızla yükselir ve bir gün Yalın, bir gencin saldırısına uğrar. Bu saldırıyla birlikte Yalın’ın gerçekte kim olduğu ortaya çıkacak ve köy halkıyla arasında gizli bir savaş başlayacaktır.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi