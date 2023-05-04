Netflix'in yeni Türk dizisi olan Terzi, daha ilk günden TOP 10 listesine girmeyi başardı.

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Terzi'nin birkaç sezon sürmesi bekleniyor. Terzi’nin çekimleri ise Kırklareli ile İstanbul arasında gerçekleştiriyor.

'Terzi' Dizisi Konusu

Terzi dizisinde, yeteneğini büyükbabasından miras alan terzi Peyami'nin hayatı işleniyor. Peyami, dedesinin ölümünden sonra sır gibi sakladığı akli dengesi yerinde olmayan babası Mustafa'nın bakımını üstlenmek zorunda kalır. En büyük sırrını İstanbul'daki hayatının tam merkezine yerleştirir.

Esvet ise istismar edildiği ilişkiden kaçmak ister. Kendi sırlarıyla Peyami'nin ve Mustafa'nın hayatına girer.

Ünlü terzi Peyami, en iyi dostunun müstakbel eşi için gelinlik dikmektedir. Ama hiç görmediği bu kız beklenmedik şekilde hayatına girince, Peyami’nin sırlarına bir yenisi eklenir.

'Terzi' Dizisi Oyuncu Kadrosuve Karakterleri

Çağatay Ulusoy - Peyami Dokumacı

Şifanur Gül - Esvet/Firuze

Salih Bademci - Dimitri

Olgun Şimşek - Mustafa

Berrak Tüzünataç - Cemre

Engin Şenkan - Dede

Ece Sükan - Suzi (Suzan)

Vedat Erincin - Ari

Celile Toyon - Sülün

Lilâ Gürmen - Lia

YENİGÜN HABER MERKEZİ