Netflix'in yeni belgeseli "Maya'ya İyi Bakın" izleyicileri derinden etkiliyor. Bu belgesel, çocuk istismarıyla suçlanan bir ailenin yaşadığı dramatik hikayeyi anlatıyor ve izleyicileri içine çekerek duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.

Belgesel, Maya Kowalski ve ailesinin mücadelesini merkezine alıyor. Kowalski ailesi, çocuk sahibi olmakta zorlanan Jack ve Beata Kowalski'nin kızları Maya'nın hikayesini anlatıyor. Maya, 2006 yılında Florida'da dünyaya gelmişti. Jack emekli bir itfaiyeci olarak çalışırken, Beata ise hemşirelik yapmaktaydı. Ailenin hayatı, Maya'nın 2015 yılında bulanık görmeye ve dayanılmaz ağrılara başlamasıyla birlikte değişti.

Maya'nın hastalığının teşhisi ilk başta zor oldu. Ancak kompleks bölgesel ağrı sendromu konusunda uzman olan Dr. Anthony Kirkpatrick, Maya'ya teşhis koydu. Bu sendrom, normal ağrıdan çok daha büyük ağrı nöbetleri geçiren bir hastalıktır. Küçük bir dokunuş bile Maya için muazzam bir acıya yol açabiliyordu.

Dr. Kirkpatrick, Maya'nın tedavisi için Ketamin infüzyon tedavisini önerdi. Bu tedavi, Maya'nın iyileşmesinde önemli bir rol oynadı. Ancak Maya'nın durumu yüksek dozda Ketamin almasını gerektiriyordu ve aile, bu tedaviyi karşılayamaz hale geldiğinde Dr. Ashraf Hanna'ya yönlendirildi. Dr. Hanna, düşük dozda ilaç vermeye devam etti.

Ancak, 7 Ekim 2016'da Maya'nın hastalığı tekrar nüksetti ve ailesi mide ağrısı şikayetiyle onu hastaneye götürdü. Hastanedeki doktorlar Maya'nın durumu hakkında çok az bilgi sahibiydi ve ailenin yüksek dozda Ketamin infüzyonu kullanmaları yönündeki taleplerini reddettiler. Bu durum, doktorların çocuk istismarı şüphesi uyandırdı. Düşük dozda Ketamin infüzyonunun Maya'nın durumunu etkilemediğini gören doktorlar, olayı Çocuk Koruma Hizmetlerine bildirdi ve Çocuk İstismarı Pediyatristi Dr. Sally Smith'in müdahalesini sağladı.

Dr. Smith, Maya'nın çocuk tıbbi istismarı kurbanı olduğuna inanıyordu ve sonunda Maya'nın velayetinin Kowalski ailesinden alınmasına karar verildi. Ancak bu kararın ardından her şey daha da kötüye gitti ve Maya'nın devlet gözetimine alınmasından üç ay sonra Beata Kowalski evinde intihar etti. Beata için kırılma noktası, mahkemede hakimin kızına sarılmasını engellemesi oldu.

Belgeselde, Maya'nın devlet gözetimine alınmasının ardından yaşananları Jack Kowalski birinci ağızdan anlatıyor. İzleyiciler, belgeseli izledikten sonra sosyal medyada etkileyici mesajlar paylaştılar. Bir izleyici belgeselin duygusal etkisini "Netflix'te Take Care of Maya'yı izlemeyi yeni bitirdim ve duygusal olarak tükendim. Şimdiye kadar izlediğim en yürek burkan belgesellerden biri olsa gerek." şeklinde dile getirdi.

Başka bir izleyici ise hastane, mahkeme sistemi ve adaletsizliklerle ilgili herkesin utanması gerektiğini ifade ederek, "Hastane, mahkeme sistemi ve bu adaletsizlik yaşanırken suç ortaklığı yapan herkes utansın." dedi.

Belgeselden etkilenen bir diğer izleyici ise, "Hayatımda hiçbir belgeseli kendimi toparlamak ve gözyaşlarımı silmek için bu kadar çok kez durdurmak zorunda kalmamıştım. Maya'ya İyi Bakın beni mahvetti, iliklerime kadar sarsıldım." şeklinde duygularını aktardı.

"Maya'ya İyi Bakın" belgeseli, izleyiciler üzerinde derin bir etki bırakarak çocuk istismarı ve aile mücadelesinin önemini vurguluyor. Netflix'in bu etkileyici belgeseli, izleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkarıyor ve sorunun önemine dikkat çekerek toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefliyor.