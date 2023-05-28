Nick Santora tarafından yaratılan "FUBAR", Arnold Schwarzenegger'in başrolde senaryolu ilk televizyon çıkışını konu alan bir Netflix aksiyon komedi dizisidir . Dizi, kızının aynı zamanda bir casus teşkilatı ajanı olduğunu keşfeden bir CIA ajanı olan Luke Brunner'ın etrafında dönüyor. Ancak Luke ve Emma, ​​kötü şöhretli ve tehlikeli bir silah tüccarını alt etmek için ekip oluşturmak zorunda kaldıklarında birlikte çalışmakta zorlanır. Casus ve aile unsurları içeren dünyayı dolaşan macera ve aksiyon dolu hikaye göz önüne alındığında, izleyiciler dizinin gerçek olaylardan ilham alıp almadığını merak etmelidir. 'FUBAR' konseptiyle ilgili cevaplar arıyorsanız, bilmeniz gereken her şey burada!

Fubar Gerçek Bir Hikaye mi?

Hayır, 'FUBAR' gerçek bir hikayeye dayanmıyor. Dizi, Nick Santora'nın orijinal konseptine dayanıyor ve kurgusal bir hikaye anlatıyor. Santora kariyerine eleştirmenlerce beğenilen suç-drama dizisi 'The Sopranos'ta yazar olarak başladı. Ayrıca 2014-2018 yılları arasında CBS'de yayınlanan bir aksiyon-drama dizisi olan "Scorpion"u da yarattı. Santora ayrıca Lee Child'ın "Jack Reacher" kitap serisine dayanan aksiyon-gerilim dizisi " Reacher "ı da geliştirdi. Santora, "FUBAR"ın iki bölümünü yazdı ve dizinin anlatısını şekillendirmek için birkaç yazarla çalıştı.

'FUBAR', kızı Emma'nın (Monica Barbaro) da bir casus teşkilatı ajanı olduğunu öğrenen deneyimli bir CIA ajanı olan Luke Brunner'ı (Arnold Schwarzenegger) konu alıyor . Birbirlerinin gizli hayatlarını öğrenen baba ve kızı, tehlikeli bir silah tüccarını alt etmek için birlikte çalışmalıdır. Önerme, ailenin ana temasını, özellikle de bir baba ile kızı arasındaki ilişkiyi keşfetmek için tasarlanmıştır. Bu nedenle, dizinin gerçekte hiçbir temeli olmadığını ve karakterlerin bir kurgu olduğunu söylemek güvenlidir.

'FUBAR' konseptinin kökleri, Arnold Schwarzenegger'in en popüler filmlerinden birine dayanmaktadır. Avusturyalı-Amerikalı aktör, James Cameron tarafından başlatılan ' Terminatör' film serisindeki itibarlı sibernetik android rolüyle bilinmesine rağmen , ikilinin 1994 yapımı aksiyon-komedi filmi 'True Lies' üzerindeki işbirliği son derece popüler oldu. Film, bir terör saldırısını durdurmaya çalışırken karısı Helen Tasker (Jamie Lee Curtis) ile arasını düzeltmeye çalışan bir CIA Ajanı olan Harry Tasker'ı konu alıyor.

Schwarzenegger, bir röportajda 'FUBAR' fikrinin, oyuncunun en sevdiği filmler arasında yer alan 1994 yapımı filmden geldiğini açıkladı. “David Ellison bana bir TV programı fikriyle geldi. Tüm yönlerimi ve yeteneklerimi kullanabileceğim bir şey olmalı dedim. Eğlenceli olmalı. Aksiyon dolu olması gerekiyor. Tatlı olmalı. Ve benim yaşımı tahmin etmeye çalışmamalıyız - hadi benim yaşımı oynayalım. Schwarzenegger, The Hollywood Reporter ile yaptığı bir röportajda dizinin konsepti hakkında True Lies benzeri bir şey yapma fikrini ortaya attığını söyledi .

'True Lines'ta olduğu gibi, 'FUBAR'ın ana karakteri de casusluk işini karısıyla barışma arzusuyla dengelemelidir. Hikaye, aynı zamanda karısı Maria Shriver'dan boşanmış olan Schwarzenegger'in gerçek hayatıyla da paralellik gösteriyor . Ancak Schwarzenegger, gerçek hayattaki boşanması ile karakterinin eşinden ayrılmasının ardındaki nedenlerin farklı olduğuna dikkat çekti. Benzer şekilde şov, karakteri CIA operasyonları için bir paravan olarak sahte bir spor salonu ekipmanı işi yürütürken, Schwarzenegger'in vücut geliştirme tutkusuna da gönderme yapıyor.

Ayrıca televizyon dizisi, aynı zamanda bir CIA Ajanı olan bir kızı da ekleyerek 'True Lies' senaryosunu tersine çeviriyor. Sonuç olarak dizi, hikayenin duygusal özünü oluşturan bir baba ve kızı arasındaki ilişkiyi araştırıyor . Dizi ayrıca bir casusun işinin doğasını ve özellikle ilişkilerindeki duygusal sonuçlarını araştırıyor. Nihayetinde 'FUBAR' gerçek bir hikayeye dayanmıyor. Mekansal olarak 'True Lines'tan ilham alan kurgusal bir hikaye. Casus olmanın ve sevdiklerinizle huzurlu bir aile hayatı yaşamanın zorluklarını vurguluyor.