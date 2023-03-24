Netflix Türkiye, Impact Hub İstanbul ve Tatino Films işbirliğiyle hayata geçirilen dizi uyarlama eğitimi ‘Netflix Adaptation Lab’ başlıyor. Programa seçilen yazar ve yapımcılar, farklı türdeki eserleri dünyanın dört bir yanında izlenecek dizilere uyarlamanın yöntemlerini ve inceliklerini öğrenecek. Katılımcılar, Avrupa dizi-film sektörünün önde gelen isimlerinden mentorluk almanın yanı sıra eğitim ve atölye çalışmalarına da katılarak deneyim kazanma ve yeteneklerini geliştirme şansını yakalayacak. Netflix Adaptation Lab’ kapsamında, bir eserin uyarlama potansiyelinin analiz edilmesi, hikaye dünyası içerisindeki farklı uyarlama olasılıkların incelenmesi ve global ölçekte kullanılan dizi uyarlama tekniklerinin Türkiye bağlamında uygulanması gibi pek çok alanda bilgi paylaşılacak. Dört ay sürecek programı tamamlayan katılımcılar, projelerini Netflix yöneticilerine sunma şansına da sahip olacak.

BAŞVURULAR 27 MART’TA BAŞLIYOR

Programa dizi uyarlamaları alanında deneyim kazanmak isteyen bağımsız yazarlar ve hâlihazırda bir uyarlama projesi bulunan kreatif ekipler başvurabilecek. Program hakkında daha detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için 27 Mart 2023 - 12 Nisan 2023 tarihleri arasında Impact Hub İstanbul web sitesininin (istanbul.impacthub.net) ziyaret edilmesi gerekiyor. Netflix Adaptation Lab’, eğlence servisinin kreatif sektörü geliştirmek ve yeni yetenekleri sektöre kazandırmak amacıyla projeler üreten Grow Creative ekibinin imzasını taşıyor. Bugüne dek Türkiye’de gerçekleştirilen Grow Creative projeleri arasında Güney California Üniversitesi desteğiyle düzenlenen ‘Yaratıcı Yapımcılık Programı’, Bahçeşehir Üniversitesi ortaklığıyla açılan ‘Netflix Dizi Senaryosu Yazarlığı Dersi’, Tatino Films ve Impact Hub İstanbul işbirliği ile sunulan ‘Netflix Series Lab’ projesi ve Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamındaki Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu ile işbirliği de dahil olmak üzere pek çok farklı girişim yer alıyor.