Netflix Tudum 2023 Ne Zaman Saat Kaçta? Netflix Tudum 2023 Etkinlik Programı Listesi. Peki Netflix Tudum nedir? Netflix Tudum nasıl izlenir? Acaba Netflix Tudum nereden izlenir? Tudum 2023'de neler olacak? Netflix Tudum Programı 2023 listesinde neler var? Tudum 2023 Ne Zaman Saat Kaçta başlıyor?

Netflix Tudum 2023

Netflix Tudum 2023'ye çok az bir süre kaldı. Netflix Tudum Brezilya'dan canlı yayınla tüm dünyaya yapacağı şova hazırlanıyor. Netflix hayranları, dünyanın en popüler yayın hizmetinde en sevdikleri diziler ve filmler hakkında büyük duyuruların yapılacağı bir güne hazırlanıyor. Netflix Tudum 2023'de günün tanıtımları arasında fragman yayınları, kamera arkası görüntüleri, özel haberler, ilk görüntüler, röportajlar ve daha fazlası yer alacak.

Netflix Tudum 2023'te kimler karşınızda olacak? Emily in Paris'ten Lily Collins, Etite dizisinden André Lamoglia ve Valentina Zenere, La casa De Papel'den Berlin (Pedro Alonso), Lupin'den Omar Sy, The Witcher'dan Henry Cavill, Freya Allan, Anya Chalotra ve Joey Batey... Dilerseniz tam listeyi aşağıya bırakalım:

Chris Hemsworth, Sam Hargrave, Penn Badgley, André Lamoglia, Valentina Zenere, Lily Collins, Kevin Hart, Gugu Mbatha-Raw, Pedro Alonso, Maisa, Maitreyi Ramakrishnan, Darren Barnet, Jaren Lewison, Omar Sy, Henry Cavill, Anya Chalotra, Joey Batey, Freya Allan, John Boyega, Teyonah Parris, Chase Stokes, Christian Malheiros, Jottapê, Bruna Mascarenhas, Jenna Ortega, Emma Myers, Joy Sunday, Hunter Doohan, Zack Snyder, Deborah Snyder, Sofia Boutella, Arnold Schwarzenegger, Gal Gadot, Alia Bhatt, Jamie Dornan

Netflix Tudum 2023'de neler olacak? Netflix Tudum 2023 Programı

2023 Netflix Tudum programında neler var, bir göz atalım:

Extraction 2

Squid Game: The Challenge

Squid Game

You

Elite

Queen Charlotte: A Bridgerton Story

Bridgerton

Emily In Paris

Lift

Berlin

Love Is Blind

Love Is Blind: Brasil

Too Hot To Handle 2

Back to 15

Cobra Kai

Never Have I Ever

The Archies

Heartstopper

All The Light We Cannot See

Lupin

3 Body Problem

The Witcher

The Queen’s Gambit Chess

They Cloned Tyrone

Through My Window: Across The Sea

Outer Banks

The Chosen One

Avatar: The Last AirBender

Sintonia

Wednesday

Rebel Moon

One Piece

Fubar

Stranger Things

Heart Of Stone

Netflix Tudum Etkinlik Programı Tam Liste

Ibirapuera Park'taki Fundação de São Paulo Bienali'nden canlı yayın

100'den fazla Netflix Yıldızı

45'in üzerinde Netflix şovu, filmi ve oyunu

2 saatlik canlı şov (önceki şovlar önceden kaydedilmişti)

1 dünya sahnesi

Netflix Tudum 2023 Ne Zaman Saat Kaçta?

Türkiye için etkinliğin başlangıç saati 23:30.

Netflix Tudum nedir?

Netflix'in yıllık küresel hayran etkinliği olan TUDUM bu sene 4. etkinliğini yapıyor. 2020'deki ilk ve 2021'deki ikinci etkinliğin ardından üçüncüsü geçen sene yapıldı. Bu yıl 4. TUDUM Netflix'in dünya çapında duyuruları ve yeni tanıtımları yaptığı bir etkinlik. Bu akşam Netflix pek çok fragman yayınlayacak, pek çok dizi ve filmin kamera arkası videolarına ulaşacağız. Netflix'teki dizi ve filmlerin takipçileri için keyifli bir akşam bizi bekliyor.

Netflix Tudum 2023, yakın gelecekte Netflix'e nelerin geleceğine dair bize bilgi veren küresel bir hayran etkinliği. Netflix Tudum 2023, dünyanın dört bir yanından en büyük Netflix yıldızlarının ve içerik oluşturucularının çıkacağı sanal bir sahne. 45'in üzerinde Netflix dizisi ve filminden haberler, kamera arkaları, yeni fragmanlar bu yayında sizlerle olacak.

Netflix Tudum nasıl izlenir?

Netflix meraklıları, YouTube aracılığıyla Tudum 2023'yi izleyebilir. Netflix Tudum etkinliği, 29 farklı dilde izlenebilecek etkinlikle birlikte tüm Netflix YouTube kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Canlı yayını izleyemeyenler için duyurular ve açıklamalar, Netflix Twitter, Netflix Facebook ve Instagram dahil olmak üzere Netflix'in çeşitli sosyal medya kanallarında da yayınlanacak. Youtube adresinden canlı izlenebilecek. Aşağıdaki video etkinliğin başlamasıyla aktif hale gelecek.

Netflix Tudum nereden izlenir? Netflix Tudum Canlı İzle

Tudum için hazırlanan İnternet sitesi üzerinden de Tudum 2023'yi takip edebilirsiniz.

Kaynak: HABER MERKEZİ