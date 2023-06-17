Netflix Tudum 2023 Ne Zaman Saat Kaçta? Netflix Tudum 2023 Etkinlik Programı Listesi. Peki Netflix Tudum nedir? Netflix Tudum nasıl izlenir? Acaba Netflix Tudum nereden izlenir? Tudum 2023'de neler olacak? Netflix Tudum Programı 2023 listesinde neler var? Tudum 2023 Ne Zaman Saat Kaçta başlıyor?
Netflix Tudum 2023
Netflix Tudum 2023'ye çok az bir süre kaldı. Netflix Tudum Brezilya'dan canlı yayınla tüm dünyaya yapacağı şova hazırlanıyor. Netflix hayranları, dünyanın en popüler yayın hizmetinde en sevdikleri diziler ve filmler hakkında büyük duyuruların yapılacağı bir güne hazırlanıyor. Netflix Tudum 2023'de günün tanıtımları arasında fragman yayınları, kamera arkası görüntüleri, özel haberler, ilk görüntüler, röportajlar ve daha fazlası yer alacak.
Netflix Tudum 2023'te kimler karşınızda olacak? Emily in Paris'ten Lily Collins, Etite dizisinden André Lamoglia ve Valentina Zenere, La casa De Papel'den Berlin (Pedro Alonso), Lupin'den Omar Sy, The Witcher'dan Henry Cavill, Freya Allan, Anya Chalotra ve Joey Batey... Dilerseniz tam listeyi aşağıya bırakalım:
Chris Hemsworth, Sam Hargrave, Penn Badgley, André Lamoglia, Valentina Zenere, Lily Collins, Kevin Hart, Gugu Mbatha-Raw, Pedro Alonso, Maisa, Maitreyi Ramakrishnan, Darren Barnet, Jaren Lewison, Omar Sy, Henry Cavill, Anya Chalotra, Joey Batey, Freya Allan, John Boyega, Teyonah Parris, Chase Stokes, Christian Malheiros, Jottapê, Bruna Mascarenhas, Jenna Ortega, Emma Myers, Joy Sunday, Hunter Doohan, Zack Snyder, Deborah Snyder, Sofia Boutella, Arnold Schwarzenegger, Gal Gadot, Alia Bhatt, Jamie Dornan
Netflix Tudum 2023'de neler olacak? Netflix Tudum 2023 Programı
2023 Netflix Tudum programında neler var, bir göz atalım:
- Extraction 2
- Squid Game: The Challenge
- Squid Game
- You
- Elite
- Queen Charlotte: A Bridgerton Story
- Bridgerton
- Emily In Paris
- Lift
- Berlin
- Love Is Blind
- Love Is Blind: Brasil
- Too Hot To Handle 2
- Back to 15
- Cobra Kai
- Never Have I Ever
- The Archies
- Heartstopper
- All The Light We Cannot See
- Lupin
- 3 Body Problem
- The Witcher
- The Queen’s Gambit Chess
- They Cloned Tyrone
- Through My Window: Across The Sea
- Outer Banks
- The Chosen One
- Avatar: The Last AirBender
- Sintonia
- Wednesday
- Rebel Moon
- One Piece
- Fubar
- Stranger Things
- Heart Of Stone
Netflix Tudum Etkinlik Programı Tam Liste
- Ibirapuera Park'taki Fundação de São Paulo Bienali'nden canlı yayın
- 100'den fazla Netflix Yıldızı
- 45'in üzerinde Netflix şovu, filmi ve oyunu
- 2 saatlik canlı şov (önceki şovlar önceden kaydedilmişti)
- 1 dünya sahnesi
Netflix Tudum 2023 Ne Zaman Saat Kaçta?
Türkiye için etkinliğin başlangıç saati 23:30.
Netflix Tudum nedir?
Netflix'in yıllık küresel hayran etkinliği olan TUDUM bu sene 4. etkinliğini yapıyor. 2020'deki ilk ve 2021'deki ikinci etkinliğin ardından üçüncüsü geçen sene yapıldı. Bu yıl 4. TUDUM Netflix'in dünya çapında duyuruları ve yeni tanıtımları yaptığı bir etkinlik. Bu akşam Netflix pek çok fragman yayınlayacak, pek çok dizi ve filmin kamera arkası videolarına ulaşacağız. Netflix'teki dizi ve filmlerin takipçileri için keyifli bir akşam bizi bekliyor.
Netflix Tudum 2023, yakın gelecekte Netflix'e nelerin geleceğine dair bize bilgi veren küresel bir hayran etkinliği. Netflix Tudum 2023, dünyanın dört bir yanından en büyük Netflix yıldızlarının ve içerik oluşturucularının çıkacağı sanal bir sahne. 45'in üzerinde Netflix dizisi ve filminden haberler, kamera arkaları, yeni fragmanlar bu yayında sizlerle olacak.
Netflix Tudum nasıl izlenir?
Netflix meraklıları, YouTube aracılığıyla Tudum 2023'yi izleyebilir. Netflix Tudum etkinliği, 29 farklı dilde izlenebilecek etkinlikle birlikte tüm Netflix YouTube kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Canlı yayını izleyemeyenler için duyurular ve açıklamalar, Netflix Twitter, Netflix Facebook ve Instagram dahil olmak üzere Netflix'in çeşitli sosyal medya kanallarında da yayınlanacak. Youtube adresinden canlı izlenebilecek. Aşağıdaki video etkinliğin başlamasıyla aktif hale gelecek.
Netflix Tudum nereden izlenir? Netflix Tudum Canlı İzle
Tudum için hazırlanan İnternet sitesi üzerinden de Tudum 2023'yi takip edebilirsiniz.
Kaynak: HABER MERKEZİ