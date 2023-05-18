Netflix'in mega hit programı Squid Game'in realite versiyonu, bu yılın sonlarında resmi olarak yayın hizmetine geliyor. Netflix Upfronts sırasında, Squid Game: The Challenge'ın sonbaharda yayınlanmak üzere olduğunu açıkladılar! Henüz kesin bir tarihe sahip değiliz, ancak dizinin Netflix'te hangi ayda olacağını öğrenmek için okumaya devam edin.

Tanıdık olmayanlar için Squid Game: The Challenge, 456 yarışmacıyı 4.56 milyon $ için yarışırken yoğun oyunlarda rekabet ederken karşı karşıya getirecek. Daha önce, Netflix, programdaki yarışmacıların sağlığıyla ilgili endişeler dile getirildikten sonra bağımsız bir güvenlik değerlendirmesiyle karşı karşıya kaldı, ancak başka bir işlem yapılmadı. Hatta bazı yarışmacılar, gösterinin "acımasız" ve "hileli" olduğunu söyleyecek kadar ileri gitti. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi buradan okuyabilirsiniz.

Dizi nihayet ilk çıkışını yaptığında daha nelerin gün ışığına çıkacağını görmek ilginç olacak. İşte şimdiye kadar hakkında bildiklerimiz.

Squid Game: The Challenge sürüm güncellemeleri

Yaklaşan yarışma dizisi için henüz resmi bir çıkış tarihimiz yok, ancak 17 Mayıs 2023'teki Netflix Upfronts'ta Netflix, dizinin ilk duyurulmasından 17 ay sonra, Kasım 2023'te yayınlanacağını açıkladı.

Squid Game: The Challenge'ı izlemek için Squid Game'i izlemeniz gerekiyor mu?

Reality yarışması dizisi uluslararası Kore dizisine dayansa da, yakında çıkacak olan reality show'a göz atmak için distopik dramayı izlemiş olmanıza gerek yok. Ama şimdi ile o zaman arasında Squid Game'i izlemek için bolca vaktin var, o yüzden sen de izleyebilirsin! Artı, Squid Game 2. sezon üzerinde çalışılıyor ve o zamana kadar yetişmek isteyeceksiniz.

Squid Game: The Challenge'da kaç bölüm var?

Dizi toplamda on bölümden veya on bölümden oluşacak. Sadece sınırlı bir dizi mi olacağı yoksa birden fazla sezon mu oluşturacağı belli değil, bu muhtemelen ne kadar başarılı olduğuna bağlı.

Nakit ödül ne kadar?

Dizi, 4,56 milyon dolarla herhangi bir realite şovu için en büyük nakit ödül olan devasa nakit ödülüyle manşetlere taşındı.

Squid Game: The Challenge için henüz bir fragman var mı?

Dizi için henüz bir fotoğraf ya da teaser fragmanı yayınlanmadı. Hala birkaç ay var, bu yüzden Kasım prömiyerine yaklaşana kadar yeni bir şey görmeyi beklemeyin.

Squid Game: The Challenge oyuncu kadrosu bilgileri

Yarışmacılar hakkında henüz onaylanmış herhangi bir ayrıntıya sahip değiliz ve katılan her kişiyle tanışmamız pek olası değil çünkü şovda 456 yarışmacı yer alacak.

Squid Game 2. sezon ve Squid Game: The Challenge hakkında ek ayrıntılar için takip etmeye devam edin.