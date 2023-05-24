Netflix Şifresi Paylaşmak Yasaklandı Mı?

Dizi ve film platformu Netflix'de ücretsiz şifre paylaşımı yaparak, bir hesabı, birden fazla kişi kullanabiliyordu. Şifre paylaşımı yaparak hesabı çok sayıda kişinin kullanmasına karşı bir önlem alacağını söyleyen Netflix, güvenlik önlemlerine başladı. Netflix'in bu kararı öncelikle ABD’deki kullanıcılar için geçerli olacak.

ABD Netflix Şifresi Paylaşma Ücreti Ne Kadar?

ABD'deki kullanıcılar ayda 8 dolar karşılığında hesap bilgilerini başka kişilerle paylaşabilecekler.

Netflix Türkiye Ücreti Ne Kadar?

Netflix Türkiye ücreti; temel plan aylık 63,99 TL, standart plan aylık 97,99 TL, özel plan aylık tam 130,99 TL.'dir.

Netflix'e Nasıl Üye Olunur?

Netflix resmi web sitesine girin. Açılan sayfada e-posta adresinizi girin ve "İzlemeye başla" yazısına tıklayın. Daha sonra açılan ekrandan kendinize uygun planı seçerek "Devam et"e tıklayın. Ardından, E-posta adresinizi ve şifrenizi belirleyin. Ödeme yönteminizi seçin. Böylelikle Netflix aboneliğiniz başladı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ