Bir çok dijital film ve dizinin yayınlandığı platform olan Netflix'te, bir defa giriş yaptığınız zaman çıkış yapana kadar şifrenizi girmenize gerek kalmadığından Netflix şifresi zamanla unutulabiliyor. Peki, bu durumda ne yapılmalı? Netflix şifresi nasıl öğrenilir? Netflix şifresi nasıl değiştirilir? Ayrıntılar haberimizde...

Netflix Şifremi Unuttum, Ne Yapmalıyım?

Hesabınıza telefon numaranızı eklediyseniz, unutulan Netflix şifrenizi değiştirmek için parolanızı, bir parola sıfırlama e-postası ya da bir kısa mesaj alarak kolaylıkla sıfırlayabilirsiniz. Eğer, Netflix’e kaydolduğunuz e-posta adresini ya da telefon numarasını unuttuysanız, hesabınızı kurtarmak için çevrimiçi olarak daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Parolanızı E-Posta Yolu İle Sıfırlama

https://www.netflix.com/tr/loginhelp sayfasını ziyaret ederek e-posta seçeneğini tercih etmeniz gerekecektir. E-posta adresinizi girerek “Bana E-posta Gönder” öğesini seçmelisiniz. Aldığınız parola sıfırlama e-postasında bulunan adımları takip etmelisiniz. Netflix'te otomatik bir şekilde oturum açabileceğiniz bir bağlantı adresi içeren e-posta adresi yaklaşık olarak birkaç dakika içinde ulaşacaktır. Oturum açtıktan sonra ise, yeni bir parola oluşturmanız istenir. Fakat yeni parolanız eski parolanız ile aynı olamaz.

Parolayı Sms Yolu ile Sıfırlama

https://www.netflix.com/tr/loginhelp sayfasını ziyaret ederek kısa mesaj seçeneğini seçmeniz gerekir. Netflix hesabınızın bağlı bulunduğu telefon numarasını girmelisiniz. Ardından "Mesaj Gönder" öğesini seçmelisiniz. Daha sonra, size parolanızı sıfırlamak için girmeniz gereken bir doğrulama kodu gönderilecektir. Kodun geçerliliği ise, yaklaşık olarak 20 dakika sonra sona erer.

YENİGÜN HABER MERKEZİ