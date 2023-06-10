Netflix Şifre Paylaşımının Engellemesi Ne Kazandırdı?

Netflix, şifre paylaşımını engellemek amacıyla İspanya, İngiltere ve ABD'deki kullanıcılarına odaklandı. Aynı ev dışında yaşayan kullanıcıların şifre paylaşımını sürdürebilmeleri için ek bir ücret ödemeleri ya da yeni bir Netflix aboneliği alması gerekiyor.

Son raporlara göre, kullanıcılar ikinci seçeneği tercih ediyorlar. ABD'de şifre paylaşımının engellenmesinin ardından ilk dört gün içinde günlük 73.000 yeni abone kaydedildi. Bu, önceki 60 günlük ortalamaya göre %102'lik bir artışı temsil ediyor. Bu sürecin ardından gelen iki gün boyunca günlük yeni abone ortalaması 100 bine çıktı, bu da son 4.5 yılın en yüksek günlük yeni abone ortalaması anlamına geliyor.

Bununla birlikte, İspanya'da yaklaşık 1 milyon abonenin ek ücreti protesto etmek için aboneliklerini iptal ettikleri haberleri çıkmıştı. Bu, kullanıcıların, orijinal planlarına farklı kişiler eklemek için ek ödeme yapmayı tercih etmediğini gösteriyor. Sonuç olarak, şifre paylaşımı yapan kullanıcılar, bu durumu çözmek için kendi hesaplarını açmayı seçiyorlar.

Bu, Netflix'in gelir modeline büyük bir darbe vuran ve büyük eleştirilere neden olan bu yeni politikanın, aslında işe yaradığını gösteriyor. Şifre paylaşımının engellenmesi, şirketin yeni aboneler kazanmasını sağlarken, aynı zamanda mevcut aboneleri de koruyor. Bu strateji, Netflix'in kullanıcı tabanını genişletmeye ve şirketin gelirlerini artırmaya devam etme çabalarının bir parçası olarak görülüyor