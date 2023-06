Netflix, 17 Haziran Cumartesi gecesi Chase Stoker (Outer Banks), Maitreyi Ramakrishnan (Never Have I ever) ve Maisa (Back to 15)’nın sunumuyla São Paulo’dan canlı olarak yayınlanan TUDUM: HAYRANLARA ÖZEL KÜRESEL BİR ŞÖLEN’de sevilen dizi, film ve oyunlarından özel fragmanlar, klipler ve duyuruları ilk kez paylaştı. Henry Cavill (The Witcher), Gal Gadot (Heart of Stone), Chris Hemsworth (Extraction) ve Arnold Schwarzenegger (FUBAR) gibi birçok sevilen ismin katılımıyla gerçekleşen etkinliğe binlerce kişi fiziksel olarak katılım gösterdi. Netflix’in YouTube kanallarından da canlı gerçekleşen yayına dünyanın dört bir yanından gösterilen ilgi ise çok daha fazlaydı.

İlk kez paylaşılan yepyeni haberler, özel görüntüler, fragmanlar, klipler, Netflix’in sevilen dizi ve filmlerinin yaratıcıları ve yıldızlarının da katılımıyla birlikte izleyicilere coşku dolu bir akşam yaşattı.

Sürprizlerle dolu gecede Chris Hemsworth, Extraction serisine katılacak yeni bir filmin üzerinde çalışıldığını duyurdu. Gal Gadot, Jamie Dornan ve Alia Bhatt merakla beklenen Heart of Stone’un resmi fragmanını paylaştı. Ayrıca, You’nun başrol oyuncusu Penn Badgley, sevilen dizinin yeni ve final sezonuna dair daha önce hiç duymadığımız detayları anlattı. Yayınlandığı ilk günden itibaren dünyanın dört bir yanından pek çok insanın takip ettiği Squid Game dizisinin yeni sezonunda yer alacak isimler duyuruldu.

Wednesday yıldızları Jenna Ortega, Emma Myers, Joy Sunday, ve Hunter Doohan’ın, dizinin hayranlarının ikinci sezonla ilgili teorilerinin üzerine konuştuğu gecede Zack Snyder, merakla beklenen yeni filmi Rebel Moon’un kamera arkası görüntülerini paylaştı. Bridgerton dizisinin üçüncü sezonundan Penelope ve Colin karakterlerinin ilk görselleri yayınlandı ve Emily in Paris’in başrolü Lily Collins, 4. sezonunun izleyicileri Roma’da bir tatile çıkaracağı haberini verdiği bir video paylaştı. The Witcher yıldızları Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan, ve Joey Batey üçüncü sezondan resmi bir klip paylaşırken La Casa de Papel’in spin-off’u Berlin’in heyecanla beklenen resmi tanıtım fragmanı yayınlandı. Gecede ayrıca, Game of Thrones’un yaratıcılarının imzasını taşıyan, yeni bir gizemi yakında izleyiciyle buluşturacak 3 Cisim Problemi, ilk tanıtım fragmanıyla tanıtıldı.

Geceden öne çıkan diğer paylaşımları aşağıda bulabilirsiniz;