Netflix yapımı Sessizlik (Muted) Orjinal adı 'El Silencio', bir gencin cinayet serisinin ardındaki nedeni bulmaya çalışan bir psikoloğu konu alan bir polisiye gerilim dizisidir. Sekiz yıl önce Sergio, ailesini vahşice öldürdü ve reşit olmadığı için bir ıslahevine gönderildi. Mahkemede bile kendini asla savunmadı ve ailesini neden öldürdüğü hakkında hiç konuşmadı. Sessizliğinin itirafı olduğuna inanılıyor ama Ana Dussuel ikna olmadı. Sergio'ya takıntılı hale gelir ve sorununun kökenine inmeye niyetlenir. O gerçekten ailesini soğukkanlılıkla öldüren bir psikopat mı, yoksa başka birinin suçlarının bedelini ödemek zorunda kalan masum bir kurban mı? Sergio'nun işlediği suçun gerçek bir hikayeden mi esinlendiğini ve gerçek bir katilden mi esinlendiğini merak ediyorsanız, işte onun hakkında bilmeniz gerekenler.

Sergio Ciscar Gerçek Bir Katile Dayalı mı?

Hayır, 'Sessizlik' dizisindeki Sergio Ciscar gerçek bir katile dayanmıyor. Yazar-yönetmen Aitor Gabilondo tarafından yaratılmış özgün bir karakterdir. Sergio'nun hikayesi aracılığıyla, esas olarak gençler tarafından işlenen vahşi suçlara ve bunların yetişkin yaşamlarını nasıl etkilediğine odaklanan birkaç temayı keşfetmek istedi. Hikaye ayrıca Sergio'nun toplumla yeniden bütünleşmesine ve bir katil imajının ortasında bununla nasıl mücadele ettiğine odaklanıyor. Hikaye aynı zamanda insanların katillere olan takıntısını ve bu hikayelere ne kadar bağlı olabileceklerini de araştırıyor.

Sergio'nun hikayesi, gösterinin amacına hizmet etmek için yaratılmış olsa da, José Rabadán'ın vakasıyla bazı benzerlikler taşıyor . 2000 yılının Nisan ayında, 16 yaşındaki Rabadán sabah uyandı ve anne babasını ve küçük kız kardeşini bir katana ile öldürdü. Polisler olay mahalline geldiğinde vahşet karşısında şok oldular. Rabadán, basın tarafından Catana Katili olarak adlandırıldı ve eylemlerinin ardındaki nedenlere insanların ilgisini çekti.

'Sessizlik'de, Sergio'nun özdenetim ve öfke sorunları olduğunu keşfediyoruz, bu yüzden annesi ona ilaç verdi. Ancak Rabadán, kendini tutan ve video oyunları oynamayı seven utangaç ve kibar bir çocuk olarak biliniyordu. Oyunlarından biri sayesinde dövüş sanatlarına ilgi duydu ve pratik yapmak için bir katana aldı. Daha sonra evden kaçmak istediğini ve ailesinin peşine düşmesini istemediğini ve onları öldürdüğünü açıkladı. Down sendromlu kardeşini acı çekmesini istemediği için öldürdü.

Kendisini ailesini öldürmeye iten şeyin tam olarak ne olduğu ve bunu nasıl yaptığı hakkında konuşan Rabadán, ayrıntıları hatırlamadığını söyledi. "Kılıç düştüğünden beri pişmanım ama tam olarak hatırlamıyorum" dedi. Reşit olmayan Rabadán bir tesise gönderildi ve 2008'de yedi yıl dokuz ay bir gün sonra serbest bırakıldı. Psikiyatrik yardım aldı, topluma yeniden kazandırıldı ve o zamandan beri sakin bir hayat sürüyor. Evli ve bir kızı olduğu bildirildi.

'Sessizlik'ı etkilemiş olabilecek bir başka şok edici olay, 2022'de 15 yaşındaki bir çocuğun anne babasını ve 10 yaşındaki erkek kardeşini vurduğu olay oldu. Okuldaki kötü notları yüzünden aralarında çıkan bir tartışmanın kan dökülmesiyle sonuçlandığını açıkladı. Suç, komşuların ve akrabaların aileyi kontrol etmek için geldiği üç gün boyunca gün ışığına çıkmadı. Oğlan bunca zaman evde cesetlerle yalnız kaldı. Dava, bir genci böyle bir suç işlemeye iten şeyin ne olduğu sorusunu bir kez daha gündeme getirdi. Bildirildiğine göre, genç "pişmanlık göstermeden olağandışı bir soğukluk" gösterdi.

Bu gibi vakalar göz önüne alındığında, Sergio Ciscar'ın hikayesi gerçek bir katile dayanmamakla birlikte, hikayesinin gençlerin şiddete başvurduğu gerçek hayat vakalarına dayandığını söyleyebiliriz. Eylemlerinin ardındaki nedenleri ve aile içindeki dinamikleri anlamak zor ama kamuoyunda çok fazla merak uyandırıyorlar.