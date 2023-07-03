ABD merkezli akış hizmeti, geçtiğimiz yıl reklam destekli abonelikleri tanıttı. Netflix, Markaları Cezbetmek ve Gelirleri Artırmak için Reklam Stratejisini Yeniden Şekillendirecek.

Netflix'in Reklam Stratejisi

Netflix, yakın zamanda başlatılan reklam destekli hizmetinde gelirlerini artırmak amacıyla pazarlama şeflerini kazanmak için giderek daha hedefli ve özel reklam formatları geliştirecek. ABD akış hizmeti, geçtiğimiz yıl reklam destekli hizmeti başlatmasının ardından bu yılki Cannes Lions festivalinde yeni planlar hakkında küresel reklam yöneticileri ile görüşmeler yaptı.

Reklam İnovasyonları ve Müşteri Deneyimi

Reklam yöneticileri, yeniliklerin, bir dizi farklı ancak ilgili ardışık reklamların görülmesini sağlayacak "episodik" kampanyaları içerebileceğini söyledi. Bu, bir dizi izlerken tüketicilere aynı reklamın birden çok kez gösterilmesi gibi yaygın bir şikayeti önleyebilir. Bunlar, örneğin hafif eğlence gibi ilgili gösteriler sırasında gösterilebilir ancak diğerleri olmayabilir.

Netflix'in Reklam Alanındaki Stratejisi ve Marka İşbirlikleri

Netflix, reklamcıları ve markaları çekmek için Fransa'da geçirdiği hafta boyunca reklam yöneticileri ve markalarla buluştu. Reklam yöneticileri, Netflix'in karşıtlarının, ABD medya devinin, markaların reklam yapmasına izin veren sofistike yolları nasıl tanıtacağını ve bunun, akış hizmetlerinin ticari amaçlar için platformlarını nasıl kullanabileceğini yeniden tanımlamak amacıyla uzun vadeli bir stratejinin parçası olacağını belirtti.

Netflix'in Teknolojik Gelişmeleri ve İlerlemeleri

Hollywood pazarlama yöneticisi, Microsoft teknolojisini kullanma ortaklığının da önümüzdeki yıl sona ermesinin muhtemel olduğunu belirtti. Bu, Netflix'e daha fazla yenilik yapma yeteneği sağlayacak.

Veri Kullanımı ve Hedefleme

Bir reklam yöneticisi, Netflix'in müşteri verilerini kullanarak daha kişiye özel pazarlama yapabileceğini söyledi, ancak hala müşteri veri korumalarını koruma yollarını belirtti. Netflix'in reklam planları üzerinden kullanıcı başına daha fazla para kazandığını söyleyen bir başka reklam şefi, markaların ürünlerini pazarlamak için Netflix'i kullanma fikrine olumlu baktığını söyledi.

Oyun İşinde Reklam Fırsatları

Netflix'in oyun işini reklam içerecek şekilde genişletmeyi planladığını belirten bir başka reklam yöneticisi, diğerlerinin Apple'ın Netflix'i takip ederek kendi gösterileri ve ürünleri yanında reklam tanıtması beklediğini belirtti. Netflix ve Microsoft yorum yapmayı reddetti