'Profesyonel Deniz Kızları' orjinal adı MerPeople olan Netflix belgesel dizisinde işleri ile ilgili Deniz Kızlarının Yanıtladığı 10 Büyüleyici Soru; Kendi kuyruğunuzu nasıl alacağınızdan sualtını nasıl gördüklerine kadar.

Profesyonel Deniz Kızları'ın ilk sahnesi, herhangi bir çocukluk su fantezisinin yapabileceği gibi başlar: Dalgalı saçları olan mücevherli merfolk suya dalar ve her dönüşte tutsak bir izleyiciye baloncuk öpücükleri üfleyerek zarif fıçı rulolarına süzülür. Yine de, fantezi hızla dağılır ve geriye Fort Lauderdale'de bir grup çalışkan profesyonel denizkızı kalır, sahne arkasında acil göz yıkama istasyonunun başında dururken inlerler ve çalışma alanlarına çok fazla klor koyduğu için havuz görevlisine lanet okurlar.

Yüzgeçleri düşene kadar çalışan hırslı sanatçılar tarafından yaratılan büyülü, büyüleyici bir su altı fantezisi olan bu yan yana gelme, Profesyonel Deniz Kızları'ın çekirdeğini oluşturur . Yarım milyar dolarlık deniz kızı endüstrisinin perdesini aralayan dört bölümlük belgesel dizisi hem inanılmayacak kadar büyüleyici hem de tırnak ısırtan derecede yoğun. Cynthia Wade'in ( Freeheld , The Flagmakers ) yönettiği Profesyonel Deniz Kızları , kariyerlerinin farklı noktalarında kendilerine bir isim yapmak için sayısız saat ve deniz dolarları harcayan bir grup denizkızı adayını konu alıyor.

Wade, Tudum'a "Denizkızı topluluğunun genişliği ve derinliği beni anında şaşırttı" diyor. "Dünya çapında her şekilden, boyuttan, cinsiyet ifadesinden, yaştan ve sudaki yetenek seviyesinden binlerce insanın bunu bir meslek olarak görmesi gerçekten dikkate değer."

'Profesyonel Deniz Kızları' oyuncu kadrosu.

Profesyonel Deniz Kızları'da kimler var ?

Profesyonel Deniz Kızları oyuncu kadrosu, Arkansas, Virginia ve Florida dahil olmak üzere nesiller boyunca ve coğrafi konumlarda deniz kızlarını içeriyor. Kadrodaki kilit oyunculardan bazıları Mermaid Morgana Alba , Mermaid Sparkles , Mermaid Chè Monique ve Mermaid Blixunami .

Profesyonel Deniz Kızları nasıl çekildi?

Profesyonel Deniz Kızları ülke çapında bir yıl boyunca vuruldu. Wade, serinin birçok su altı sahnesini yakalamak için görüntü yönetmenleri Boaz Freund ve Jenny Baumert ile birlikte çalıştı ve onları su altında korumak için HydroFlex muhafaza ile uyarlanmış kameraların yanı sıra Phantom adlı yüksek hızlı bir kamera kullandı.

Wade, "Bir Phantom ile tam anlamıyla saniyede 1.000 kare çekebilirsiniz" diye açıklıyor. "Birinin burnundan çıkan her baloncuk, ağır çekimde yüzeye çıkan güzel bir metalik gümüş balondur."

Profesyonel dalgıç Verna Benson, 21 Kasım 1966'da Florida, Weeki Wachee Springs'te fotoğrafçı George Robertson için deniz kızı kostümü içinde su altında poz veriyor.

Weeki Wachee Springs nedir?

Florida'da doğal bir turistik cazibe merkezi olan Weeki Wachee Springs, ilk kez 1947'de eski ABD Donanması subayı ve dublör yüzücü Newton Perry'nin hava hortumu soluma tekniği kullanarak bir deniz kızı gösterisi yaratmasıyla popülerlik kazandı. 18 kişilik basit bir kireçtaşı tiyatrosu olarak başlayan şey, 1959'da 500 koltuk ve son teknoloji hoparlör sistemi ile nihai deniz kızı karargahına dönüştü. Sonunda, Florida eyaleti parkı devraldı ve orijinal deniz kızı gösterisi kapatıldı, ancak cazibe yıllarca çılgınca popülerdi ve Weeki Wachee'nin orijinal deniz kızlarının çoğu Profesyonel Deniz Kızları'da röportaj yapıyor .

Mertailor Eric Ducharme kimdir?

İlk olarak turistik cazibe merkezi Weeki Wachee Springs'teki canlı gösterilerden ilham alan deniz kızlarından biri olan Eric Ducharme, toplulukta Mertailor olarak bilinir. Ducharme, yüksek kaliteli ve özel deniz kızı kuyrukları tasarlar ve üretir.

Ducharme, Tudum'a “Deniz kızlarına gerçekten genç yaşta aşık oldum, büyükbabam beni Weeki Wachee'ye getirdiğinde” dedi. “Deniz kızlarının pencerelerin yanında yüzerek öpüşmelerini asla unutmayacağım. Ve o anda deniz kızları aleminde bir şeyler yapmam gerektiğini biliyordum. Kendime yazı yazmaya başladım… [Fark ettim] Bu işte gerçekten iyiydim ve bundan zevk alıyordum, öyleyse neden diğer insanların hayallerini gerçekleştirmeleri için yazı yazan bir iş kurmayayım?”

Profesyonel Deniz Kızları, işini büyüten ve bir deniz kızı gösterisi ve akvaryum açmaya çalışan Ducharme'yi takip eder.

Denizkızı kuyruğunu nereden buluyorsun?

Ducharme'nin Mertailor'u, deniz kızı topluluğuna yüksek kaliteli ve özel kuyruklar sağlayan bir avuç işletmeden biridir. Deniz kızının ilk günlerinde kuyrukların çoğunlukla yüzgeçlerin üzerine çekilen ışıltılı, esnek kumaşlardan yapıldığını açıklıyor. Ducharme bunun iyi bir çözüm olduğunu söylüyor, ancak bugünün malzeme teknolojisindeki ilerlemelerle, suda yüzmenize ve dengede kalmanıza yardımcı olan çok daha gerçekçi, daha uzun ömürlü bir kuyruk geliştirmenin mümkün olduğunu söylüyor. Ducharme'nin işletmesi çok çeşitli tasarımlar sunar - elbette hiçbiri ucuza gelmez.

Bir denizkızı kuyruğunun fiyatı ne kadar?

Ducharme, bir denizkızı kuyruğunun maliyetinin çeşitli faktörlere bağlı olduğunu ve "balığınızı tanımanın ona bakmanın en iyi yolu olduğunu" söylüyor. Başka bir deyişle, malzeme ve özelleştirme söz konusu olduğunda gökyüzü sınırdır, ancak suya ilk kez yüzgeç batırmak isteyen yeni deniz kızları için seçenekler de vardır.

Ducharme, "Yazı ortalama iki ila 3.000 dolar arasında" diyor. "Tasarımların karmaşıklığına bağlı olarak 5.000 dolara kadar çıkıyorlar. Abartılı bir aslan balığı, tatlı su levreğinin aksine 5.000 dolarlık bir kuyruk olurdu - bu 3.000 dolarlık bir kuyruk olurdu.

Mertailor, Fantasea Kuyruk kaplamasına kayacak şekilde tasarlanmış silikon kauçuktan yapılmış bir mono palet olan Fantasea Fin dahil olmak üzere çeşitli seçenekler üretir. Mertailor ayrıca özelleştirilebilir bir silikon Spellbound Tail , karada kullanım için tasarlanmış Walking Tails ve hatta genç deniz kızları için Guppy Tails sunar.

Deniz kızı güvenli mi?

Güvenlik, Deniz Kızı Morgana Alba da dahil olmak üzere, Profesyonel Deniz Kızları'da yer alan tüm balıkların en yüksek önceliğe sahip olduğunu söylediği bir şeydir. Profesyonel deniz kızlarından oluşan seçkin bir performans grubu olan ve profesyonel deniz kızları için güvenlik standartlarının ve protokollerinin ön saflarında yer alan Circus Siren Pod'u kurdu.

Alba, Tudum'a "Bunu profesyonel olarak yapan kişiler profesyonel sporculardır" diyor. "Bu, yıllarca eğitim gerektiren inanılmaz derecede benzersiz bir uzmanlık alanıdır. Ne kadar iyi eğitilmiş olursanız olun, bu bir tehlike sanatı olmaya devam ediyor.”

Bugün, deniz kızlarının sualtı güvenlik becerilerini öğrenmek için başvurabilecekleri, Profesyonel Dalış Eğitmenleri Birliği (PADI), Ulusal Su Altı Eğitmenleri Birliği (NAUI) ve Scuba Skills International (SSI) dahil olmak üzere giderek artan sayıda kuruluş var.

Deniz kızları su altında gözlerini nasıl açık tutar?

Doğrudan Profesyonel Deniz Kızları'da ele alınmasa da , klor ve göz yıkama istasyonunun olduğu açılış sahnesi kesinlikle bazı önemli soruları gündeme getirecek kadar üzücü - ve Alba'nın daha da şok edici bir yanıtı var.

Alba, "Gözlerimizi süper kalın, gece boyunca şiddetli kuru göz merhemiyle önceden paketliyoruz" diye açıklıyor. "Merhemi gözyaşı kanalının kendisine paketlemek için bir tekniğimiz var. Sizi kör ediyor - ama biz zaten kör çalışıyoruz.

Alba, bir denizkızının sualtı çalışmalarının çoğunun görüş açısından zaten sınırlı olduğunu açıklamaya devam etti - akvaryumun birçok köşesinde beklediğinizden çok daha karanlık ve deniz kızları genellikle alanla ilgili önceki bilgilerini kullanmak zorunda kalıyorlar. güvenli bir şekilde hareket etmek için kas hafızası. Görüşlerini daha da sınırlandırabilse de, ürün klor, tuz ve dengesiz pH'ın sert etkilerinden büyük ölçüde rahatlama sağlar.

"Koruma uğruna daha fazla görüşten vazgeçmek, yapılması gerçekten kolay bir ticaret" diyor.

Deniz kızlarının yüzdüğü su ne kadar soğuk?

Bir Profesyonel Deniz Kızları sahnesinde seyirci, denizkızı akvaryumlarındaki suyun genellikle 25 ila 26 derece civarında tutulmasına rağmen, Deniz Kızı Parıltılarının hipotermik hale geldikten sonra sudan çıkıp sıcak bir duşa girdiğini görür.

Alba, "Su, ısıyı büyük bir oranda emer, bu nedenle suyun içindeyken, üstel bir oranda ısı kaybedersiniz," diye açıklıyor Alba. Akvaryumların sudaki ısıyı basitçe yükseltememesinin birçok nedeni vardır; bunlara, mevcut olabilecek herhangi bir yaban hayatı ve bakteri riski de dahildir.

Alba, "Bir akvaryumda veya pınarlarda olduğumuzda, o ortama misafir oluyoruz" diyor. "O ortam o hayvanlar içindir ve o serginin sağlığı her şeyden önce gelir."

Profesyonel Deniz Kızları'u nereden izleyebilirim ?

Kulağa bir derin deniz hayali gibi geliyorsa… şey, öyle. Bununla birlikte, Profesyonel Deniz Kızları aynı zamanda topluluk, kimlik ve yüzeyin çok altında anlam bulma arzusu hakkında bir hikaye - hepsi ne kadar derine inmeye istekli olduğunuza bağlı. Yüzeyin altında ne olduğunu keşfetmek için şimdi Netflix'te Profesyonel Deniz Kızları'ı izleyin .