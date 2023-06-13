Netflix'in hedeflediği plana ilgi uyandıran bir yan, golf turnuvasında yer alacak ünlü isimler olacak. Las Vegas'ta gerçekleştirilecek olan bu özel golf turnuvasında, Drive to Survive ve Full Swing gibi diğer spor içeriklerinin yıldızları ve ünlüler sahne alacak. Görüşmeler henüz erken aşamada olsa da, yetenek odaklı bir golf turnuvası, Netflix'in spor yayıncılığına ilk adımı olarak oldukça mantıklı görünüyor.

Ancak canlı spor yayınları yüksek riskli, zor ve maliyetli bir iş olarak biliniyor. Üstelik büyük isimlerin katıldığı etkinlikler için yapılan anlaşmalar maliyet açısından da zorlu olabiliyor. Ayrıca, Netflix daha önce Love is Blind canlı buluşma şovunda büyük bir başarısızlık yaşamıştı ve bu deneyimden dersler çıkardı.

Netflix, spor içeriklerine odaklanmaya devam ediyor ve en azından 2022'den beri canlı içeriklere ilgi gösteriyor. Drive to Survive gibi belgeseller büyük başarı elde etti ve Formula 1'in Amerika'da popüler hale gelmesine katkı sağladı. Ayrıca Full Swing ve Break Point gibi golf ve tenis temalı içerikler de izleyicilerden olumlu tepkiler aldı. Netflix, bu yaz NFL temalı Quarterback adlı bir yapımı yayınlamayı planlıyor.

Tek seferlik bir golf turnuvası, Netflix'in daha karmaşık etkinliklerin üstesinden gelebileceğini kanıtlaması için bir test olabilir. Ayrıca, bu durum şirketin stratejisini yansıtabilir. Popüler sporlar olan futbol ve basketbol gibi yayınların zor olabileceği düşünülse de, F1, NFL ve golf gibi biraz daha az takip edilen sporlar, endüstriye katkı sağlayabilir ve geleneksel spordan sıkılanlara yeni bir kapı açabilir.