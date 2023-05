Netflix Haziran 2023 Takvimi belli oldu. Uzun zamandır beklenilen Black Mirror, 6. sezonu ile karşınızda olacak. Peki Black Mirror 6. Sezon ne zaman? Netflix Haziran takvimi 2023 yeni diziler ve filmler hangileri? Netflix'te bu ay hangi diziler var? Haziran'da Netflix'e gelecek olan filmler hangileri?

Netflix Haziran 2023 takvimi: Black Mirror 6. Sezon, Extraction 2 ve The Witcher 3. Sezon

Black Mirror 6. Sezonu ile Haziran ayında Netflix'te yerini alacak. The Witcher 3. Sezon birinci kısım da ayın sonunda yayınlanmış olacak. Extraction 2 de merakla beklenilen filmler arasında. Never Have I Ever , 4. sezonu ile 8 Haziran'da yayınlanacak. 9 Haziran'da Kore yapımı Bloodhounds izleyici ile buluşuyor.

Netflix Haziran 2023 Takvimi Black Mirror 6. Sezon ne zaman?

Resmi olarak Netflix söylemese de Reddit 5 Haziran günü yayınlanacağını söylüyor.

Netflix Haziran Takvimi 2023

1 Haziran | A Beautiful Life (2023) Netflix Orijinal Filmi

1 Haziran | LEGO Ninjago: Dragons Rising (1. Sezon) Orijinal Netflix Dizisi

1 Haziran | The Days (Limited Series) Orijinal Netflix Dizisi

2 Haziran | Manifest (Sezon 4 – 2. Kısım) Orijinal Netflix Dizisi

2 Haziran | Missed Connections (2023) Netflix Orijinal Film (Filipinler)

2 Haziran | Scoop (1. sezon) 2 Haziran | Valeria (3. sezon)

2 Haziran | Vorteks (1. sezon)

5 Haziran | Barakuda Kraliçeleri (1. sezon)

6 Haziran | My Little Pony: Bir İz Bırak (4. sezon)

7 Haziran | Arnold Mini Dizi

8 Haziran | Tour de France: Zincirleri Kırmak (Belgesel)

9 Haziran | Bloodhounds (Film)

9 Haziran | Bana Hiçbir Şey Olmaz (1. sezon)

9 Haziran | Merve Kült (Film)

16 Haziran | Black Clover: Sword of the Wizard King

16 Haziran | Extraction 2

29 Haziran | The Witcher (3. sezon – 1. kısım)