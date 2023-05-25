Netflix en çok izlenen diziler 2023 Mayıs listesi ile karşınızdayız. Netflix top 10 listesinde yeni diziler karşımıza çıkıyor. Netflix dizi önerileri arayanlar için Netflix'te en çok izlenen diziler listesine göz atmalarını öneriyoruz. Bakalım Mayıs ayında Netflix'te en çok hangi dizi izlendi? Netflix en iyi diziler ve dizi önerileri bu yazımızda. İşte 2023 Netflix en çok izlenen diziler listesi:

Netflix en çok izlenen diziler 2023

Mayıs ayında Türkiye'de Netflix'te en çok izlenen dizi Terzi dizisi oldu. Queen Charlotte: A Bridgerton Story ve Black Knight dizileri de onu takip ettiler. İşte 2023 Netflix en çok izlenen diziler listesi:

1. Terzi

Tür: Drama Dizileri, Türk Yapımları

Oyuncular: Çağatay Ulusoy , Şifanur Gül , Olgun Şimşek , Salih Bademci , Berrak Tüzünataç

Yönetmen: Cem Karcı

Senarist: Rana Mamatlıoğlu , Bekir Baran Sıtkı

Yapımı: 2023 - Türkiye

1. Sezon

Salih Bademci ve Şifanur Gül'ün başrollerinde yer aldığı Terzi dizisi psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun danışanlarından birinin gerçek hayat hikayesinden televizyon ekranlarına uyarlanıyor. Çekimleri Kırklareli ile İstanbul'da gerçekleştirilen Terzi dizisi, dijital medya platformu Netflix'te yayınlandı. Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın senaristliğini ve Cem Karcı'nın yönetmenliğini üstlendiği dizi Netflix en çok izlenen diziler listesine ilk sıradan giriş yaptı. Unutmadan: 2. Sezon 28 Temmuz'da Yayında.

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2. Queen Charlotte: A Bridgerton Story

Orijinal İsmi: Queen Charlotte: A Bridgerton Story

Süre: 60dk

Tür: Dram

Oyuncular: India Ria Amarteifio , Corey Mylchreest , Golda Rosheuvel , Adjoa Andoh , Ruth Gemmell

Yönetmen: Tom Verica

Senarist: Shonda Rhimes

Yapımı: 2023 - ABD

Mini-Dizi

"Bridgerton" dizisinin kraliçesi Charlotte'un gençliğine odaklanan dizi, kraliçenin aşk hayatını ve güç kazanışını konu alıyor.

3. Black Knight

Orijinal İsmi: 택배기사

Tür: Bilim Kurgu , Aksiyon , Dram

Oyuncular: Song Seung-Heon , Kim Eui-sung , Kim Woo-bin , Esom , Kang You-Seok

Yönetmen: Ui Seok Cho

Senarist: Ui Seok Cho

Yapımı: 2023 - Güney Kore

1. Sezon

2071'de, hava kirliliğinin yıkıma yol açtığı distopik bir gelecekte insanlığın devamı, sıra dışı kuryelerden oluşan bir gruba bağlıdır.

4. Sessizlik

Orijinal İsmi: El Silencio

Süre: 50dk

Tür: Dram , Gizem , Suç

Oyuncular: Manu Ríos , Arón Piper , Almudena Amor , Elena Sáenz , Viti Suárez

Yönetmen: Aitor Gabilondo , Gabe Ibáñez , Esteban Crespo

Senarist: Aitor Gabilondo

Yapımı: 2023 - İspanya

1. Sezon

Anne babasını öldürdüğü günden beri konuşmayan Sergio, altı yıl sonra genç bir kız sayesinde olayla ilgili tüm gerçeklerin açığa çıkmasını sağlayabilir.

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5. XO, Kitty

Tür: Dram , Komedi , Romantik

Oyuncular: Anna Cathcart , Anthony Keyvan , Théo Augier Bonaventure , Minyeong Choi , Ivan Melgares

Yönetmen: Jennifer Arnold , Katina Medina Mora

Senarist: Jenny Han , Jessica O'Toole , Siobhan Vivian

Yapımı: 2023 - ABD

1. Sezon

Dizi, Covey kardeşlerin en küçüğü Kitty'nin, gerçek aşkı bulma arayışını merkeze alıyor.

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6. Sweet Tooth

Orijinal İsmi: Sweet Tooth

Tür: Bilim Kurgu , Dram

Oyuncular: Christian Convery , Nonso Anozie , Stefania LaVie Owen , Aliza Vellani , James Brolin

Yönetmen: Robyn Grace , Jim Mickle , Toa Fraser , Alexis O. Korycinski

Senarist: Jim Mickle , Beth Schwartz , Noah Griffith , Danielle Stewart , Justin Boyd , Christina Ham , Haley Harris , Michael R. Perry

Yapımı: 2021 - ABD

2. Sezon

Kıyamet sonrası dünyada tehlikelerle dolu bir maceraya atılan yarı insan yarı geyik bir çocuk, huysuz koruyucusuyla birlikte yeni bir başlangıç yapmaya çalışır.

7. Cennete Hoş Geldiniz

Orijinal İsmi: Welcome to Eden

Süre: 41dk

Tür: Bilim Kurgu , Aksiyon , Dram

Oyuncular: Berta Vázquez , Amaia Salamanca , Begona Vargas , Ana Wagener , Lola Rodriguez

Yönetmen: Menna Fité , Daniel Benmayor

Senarist: Joaquín Górriz

Yapımı: 2022 - İspanya

2. Sezon

Bir grup genç, gözlerden uzak bir adada düzenlenen bir partiye katılır. Ancak çok çekici görünen bu cennet, aslında tehlikeli sırlar ve tuzaklarla doludur.

8. Kraliçe Kleopatra

Orijinal İsmi: Queen Cleopatra

Süre: 45dk

Tür: Belgesel , Dram

Oyuncular: Adele James , Craig Russell , Sami Fekkak , Jada Pinkett Smith , Nada El Belkasmi

Yönetmen: Tina Gharavi , Victoria Adeola Thomas

Yapımı: 2023 - ABD , İngiltere

1. Sezon

Canlandırmalar ve uzmanlarla yapılan röportajlar içeren bu belgesel-drama, Mısır'ın son firavunu Kleopatra'nın tahtını, ailesini ve mirasını koruma mücadelesini konu alıyor.

9. The Night Agent

Orijinal İsmi: The Night Agent

Tür: Aksiyon , Dram , Gizem

Oyuncular: Gabriel Basso , Fola Akingbola , Enrique Murciano , Eve Harlow , Sarah Desjardins

Yönetmen: Seth Gordon

Senarist: Shawn Ryan , Seth Fisher , Corey Deshon

Yapımı: 2023 - ABD

1. Sezon

Bir acil durum hattına bakan dikkatli bir FBI ajanı, bir aramayı yanıtlar ve kendini Beyaz Saray'daki bir köstebekle ilişkili ölümcül bir komplonun içinde bulur.

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10. Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?

Tür: Dram , Gizem , Suç

Oyuncular: Melisa Sözen , Eylül Tumbar , Kubilay Tunçer , Birand Tunca , Enver Hüsrevoğlu

Yönetmen: Umut Aral

Senarist: Ertan Kurtulan

Yapımı: 2023 - Türkiye

Mini-Dizi

Bir anne ve küçük kızı Bambi firardadır, lüks otellerde kalıp, hareket halinde arkalarında cesetler bırakarak ilerlerler. Ancak lüks otellerin yerini köhne moteller almaya başladıkça gerçeğin ne olduğu ortaya çıkar. Peri masalı, annesinin Bambi'ye söz verdiği gibi olmayacaktır. Av değil de avcı olabilirler mi?

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