Netflix en çok izlenen diziler 2023 Mayıs listesi ile karşınızdayız. Netflix top 10 listesinde yeni diziler karşımıza çıkıyor. Netflix dizi önerileri arayanlar için Netflix'te en çok izlenen diziler listesine göz atmalarını öneriyoruz. Bakalım Mayıs ayında Netflix'te en çok hangi dizi izlendi? Netflix en iyi diziler ve dizi önerileri bu yazımızda. İşte 2023 Netflix en çok izlenen diziler listesi:
Netflix en çok izlenen diziler 2023
Mayıs ayında Türkiye'de Netflix'te en çok izlenen dizi Terzi dizisi oldu. Queen Charlotte: A Bridgerton Story ve Black Knight dizileri de onu takip ettiler. İşte 2023 Netflix en çok izlenen diziler listesi:
1. Terzi
- Tür: Drama Dizileri, Türk Yapımları
- Oyuncular: Çağatay Ulusoy , Şifanur Gül , Olgun Şimşek , Salih Bademci , Berrak Tüzünataç
- Yönetmen: Cem Karcı
- Senarist: Rana Mamatlıoğlu , Bekir Baran Sıtkı
- Yapımı: 2023 - Türkiye
- 1. Sezon
Salih Bademci ve Şifanur Gül'ün başrollerinde yer aldığı Terzi dizisi psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun danışanlarından birinin gerçek hayat hikayesinden televizyon ekranlarına uyarlanıyor. Çekimleri Kırklareli ile İstanbul'da gerçekleştirilen Terzi dizisi, dijital medya platformu Netflix'te yayınlandı. Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın senaristliğini ve Cem Karcı'nın yönetmenliğini üstlendiği dizi Netflix en çok izlenen diziler listesine ilk sıradan giriş yaptı. Unutmadan: 2. Sezon 28 Temmuz'da Yayında.
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» Terzi dizisinin 2. sezon fragmanı
2. Queen Charlotte: A Bridgerton Story
- Orijinal İsmi: Queen Charlotte: A Bridgerton Story
- Süre: 60dk
- Tür: Dram
- Oyuncular: India Ria Amarteifio , Corey Mylchreest , Golda Rosheuvel , Adjoa Andoh , Ruth Gemmell
- Yönetmen: Tom Verica
- Senarist: Shonda Rhimes
- Yapımı: 2023 - ABD
- Mini-Dizi
"Bridgerton" dizisinin kraliçesi Charlotte'un gençliğine odaklanan dizi, kraliçenin aşk hayatını ve güç kazanışını konu alıyor.
3. Black Knight
- Orijinal İsmi: 택배기사
- Tür: Bilim Kurgu , Aksiyon , Dram
- Oyuncular: Song Seung-Heon , Kim Eui-sung , Kim Woo-bin , Esom , Kang You-Seok
- Yönetmen: Ui Seok Cho
- Senarist: Ui Seok Cho
- Yapımı: 2023 - Güney Kore
- 1. Sezon
2071'de, hava kirliliğinin yıkıma yol açtığı distopik bir gelecekte insanlığın devamı, sıra dışı kuryelerden oluşan bir gruba bağlıdır.
4. Sessizlik
- Orijinal İsmi: El Silencio
- Süre: 50dk
- Tür: Dram , Gizem , Suç
- Oyuncular: Manu Ríos , Arón Piper , Almudena Amor , Elena Sáenz , Viti Suárez
- Yönetmen: Aitor Gabilondo , Gabe Ibáñez , Esteban Crespo
- Senarist: Aitor Gabilondo
- Yapımı: 2023 - İspanya
- 1. Sezon
Anne babasını öldürdüğü günden beri konuşmayan Sergio, altı yıl sonra genç bir kız sayesinde olayla ilgili tüm gerçeklerin açığa çıkmasını sağlayabilir.
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5. XO, Kitty
- Tür: Dram , Komedi , Romantik
- Oyuncular: Anna Cathcart , Anthony Keyvan , Théo Augier Bonaventure , Minyeong Choi , Ivan Melgares
- Yönetmen: Jennifer Arnold , Katina Medina Mora
- Senarist: Jenny Han , Jessica O'Toole , Siobhan Vivian
- Yapımı: 2023 - ABD
- 1. Sezon
Dizi, Covey kardeşlerin en küçüğü Kitty'nin, gerçek aşkı bulma arayışını merkeze alıyor.
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6. Sweet Tooth
- Orijinal İsmi: Sweet Tooth
- Tür: Bilim Kurgu , Dram
- Oyuncular: Christian Convery , Nonso Anozie , Stefania LaVie Owen , Aliza Vellani , James Brolin
- Yönetmen: Robyn Grace , Jim Mickle , Toa Fraser , Alexis O. Korycinski
- Senarist: Jim Mickle , Beth Schwartz , Noah Griffith , Danielle Stewart , Justin Boyd , Christina Ham , Haley Harris , Michael R. Perry
- Yapımı: 2021 - ABD
- 2. Sezon
Kıyamet sonrası dünyada tehlikelerle dolu bir maceraya atılan yarı insan yarı geyik bir çocuk, huysuz koruyucusuyla birlikte yeni bir başlangıç yapmaya çalışır.
7. Cennete Hoş Geldiniz
- Orijinal İsmi: Welcome to Eden
- Süre: 41dk
- Tür: Bilim Kurgu , Aksiyon , Dram
- Oyuncular: Berta Vázquez , Amaia Salamanca , Begona Vargas , Ana Wagener , Lola Rodriguez
- Yönetmen: Menna Fité , Daniel Benmayor
- Senarist: Joaquín Górriz
- Yapımı: 2022 - İspanya
- 2. Sezon
Bir grup genç, gözlerden uzak bir adada düzenlenen bir partiye katılır. Ancak çok çekici görünen bu cennet, aslında tehlikeli sırlar ve tuzaklarla doludur.
8. Kraliçe Kleopatra
- Orijinal İsmi: Queen Cleopatra
- Süre: 45dk
- Tür: Belgesel , Dram
- Oyuncular: Adele James , Craig Russell , Sami Fekkak , Jada Pinkett Smith , Nada El Belkasmi
- Yönetmen: Tina Gharavi , Victoria Adeola Thomas
- Yapımı: 2023 - ABD , İngiltere
- 1. Sezon
Canlandırmalar ve uzmanlarla yapılan röportajlar içeren bu belgesel-drama, Mısır'ın son firavunu Kleopatra'nın tahtını, ailesini ve mirasını koruma mücadelesini konu alıyor.
9. The Night Agent
- Orijinal İsmi: The Night Agent
- Tür: Aksiyon , Dram , Gizem
- Oyuncular: Gabriel Basso , Fola Akingbola , Enrique Murciano , Eve Harlow , Sarah Desjardins
- Yönetmen: Seth Gordon
- Senarist: Shawn Ryan , Seth Fisher , Corey Deshon
- Yapımı: 2023 - ABD
- 1. Sezon
Bir acil durum hattına bakan dikkatli bir FBI ajanı, bir aramayı yanıtlar ve kendini Beyaz Saray'daki bir köstebekle ilişkili ölümcül bir komplonun içinde bulur.
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10. Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?
- Tür: Dram , Gizem , Suç
- Oyuncular: Melisa Sözen , Eylül Tumbar , Kubilay Tunçer , Birand Tunca , Enver Hüsrevoğlu
- Yönetmen: Umut Aral
- Senarist: Ertan Kurtulan
- Yapımı: 2023 - Türkiye
- Mini-Dizi
Bir anne ve küçük kızı Bambi firardadır, lüks otellerde kalıp, hareket halinde arkalarında cesetler bırakarak ilerlerler. Ancak lüks otellerin yerini köhne moteller almaya başladıkça gerçeğin ne olduğu ortaya çıkar. Peri masalı, annesinin Bambi'ye söz verdiği gibi olmayacaktır. Av değil de avcı olabilirler mi?