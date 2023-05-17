Conor McGregor belgeseli konusu:

Netflix'in yeni belgeseli Conor McGregor: Sınır Tanımayan Dövüşçü, süperstar MMA dövüşçüsü Conor McGregor’ın UFC merdiveninin basamaklarını tırmanarak tekrar zirveye dönüşünün destansı öyküsünü anlatıyor. McGregor’ın geçmişiyle olan bağlantısını da derinlemesine inceleyen bu 4 bölümlük belgesel dizisi, tartışmalı yıldızın yaşamına kapsamlı bir göz atma fırsatı sunuyor.

Conor McGregor kimdir ?

McGregor, 2013 yılında Cage Warriors organizasyonunun tüy ve hafif sıklet şampiyonuyken UFC ile anlaştı. Aralık 2015'te, tüy sıklet şampiyonu José Aldo'yu 13 saniyede nakavt etti ve UFC hafif sıklet şampiyonu oldu. Bu galibiyet UFC tarihinde bir unvan maçındaki en hızlı nakavt olarak tarihe geçti. Kasım 2016'da hafif sıklet şampiyonu Eddie Alvarez'i mağlup etti ve UFC tarihinde aynı anda iki farklı sıklette şampiyon olan ilk dövüşçü olarak bir ilke imza attı.

2017'de ilk profesyonel boks müsabakasına yenilgisiz Floyd Mayweather Jr. karşısında çıktı ve müsabakayı kaybetti. Bu müsabaka 4.3 milyon öde izle satışı yaparak Kuzey Amerika'daki en yüksek ikinci satış rakamına ulaştı.

McGregor, karma dövüş sanatları tarihinin en popüler isimlerinin başında geliyor. En yüksek öde izle satışı yapılan altı karma dövüş sanatları etkinliğinin beşi McGregor'ın ana maçında yer aldığı etkinliklerdir.

McGregor, 2021'de Forbes tarafından dünyanın en çok kazanan sporcusu seçildi ve bildirildiğine göre 180 milyon dolar kazandı.Ayrıca 2018'de 99 milyon dolarlık bir gelirle dördüncü sırada yer aldığı listede yer aldı.

Conor McGregor 'ın karıştığı olaylar:

27 Eylül 2016'da McGregor'ın sıradaki maçının UFC hafif sıklet şampiyonu Eddie Alvarez ile olacağı duyuruldu. Karma dövüş sanatlarının New York eyaletinde yeniden yasal olmasından sonraki ilk UFC etkinliği olması nedeniyle büyük önem taşıyan UFC 205, 12 Kasım 2016'da tarihi Madison Square Garden'da yapıldı. Gecenin ana maçında rakibi Eddie Alvarez'i ikinci rauntta teknik nakavtla mağlup eden McGregor, UFC'nin aynı anda iki farklı sıklet şampiyonu olan ilk dövüşçüsü olarak tarihe geçti.

26 Kasım 2016'da McGregor'ın tüy sıklet unvanı UFC tarafından geri alındı ve UFC 200'de geçici tüy sıklet unvanını kazanan José Aldo'ya verildi.

UFC 205'ten sonra ilk oğlunun doğumu sebebiyle spora ara vereceğini açıklayan McGregor'ın, ara sonrası Floyd Mayweather ile boks maçına çıkacağı söylentileri çıktı. Aylar süren görüşmelerin ardından ikilinin 26 Ağustos 2017'de karşılaşacakları duyuruldu. Boks tarihindeki en yüksek ikinci öde izle satışını yapan maçı Floyd Mayweather, 10 rauntta teknik nakavt ile kazandı.

McGregor'ın UFC hafif sıklet unvanı 7 Nisan 2018'da elinden alındı. Boştaki unvanın yeni sahibi Al Iaquinta'yı yenen Habib Nurmagomedov oldu.

3 Ağustos 2018'de McGregor'ın hafif sıklet şampiyonu Habib Nurmagomedov ile karşılaşacağı duyuruldu. 6 Ekim 2018'de gerçekleşen maçta rakibine dördüncü rauntta pes ederek kaybetti. Bu karşılaşma karma dövüş sanatları tarihine en yüksek öde izle satışı yapılan etkinlik olarak geçti.

Nurmagomedov maçı sonrasında 2019'u boş geçen McGregor, 18 Ocak 2020'de Donald Cerrone maçıyla kafese geri döndü. Yarı orta sıklette gerçekleşen maçı ilk raundun 40. saniyesinde teknik nakavtla kazandı ve gecenin performansı bonusunun sahibi oldu.

Conor McGregor ilk yenilgisini ne zaman aldı ?

2014 yılında mağlup ettiği Dustin Poirier ile rövanş maçına çıkacağı duyuruldu. 24 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşen rövanş maçında rakibine ikinci rauntta teknik nakavt ile kaybetti ve karma dövüş sanatları kariyerinin ilk nakavtlı yenilgisini aldı.

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