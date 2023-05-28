Mayıs sonunda sona eriyor ve Haziran hemen köşede ve bununla birlikte Netflix'e bir dizi yeni film ve şov geliyor. Bu hafta bir Kanada dizisinin yeni sezonuna, bir CW süper kahraman dizisinin yeni sezonuna ve bir Netflix Orijinal dizisinin ikinci bölümüne göz atabilirsiniz.

İlki Heartland'in 15. sezonu. Kanada yapımı pembe dizi 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü Netflix'te. Hikaye, hayatın iniş çıkışlarından geçen atlarla çalışan bir ailenin birden fazla neslini konu alıyor. Lauren Brooke'un romanlarından uyarlanan filmin başrollerinde Amber Marshall, Shaun Johnson, Michelle Morgan, Chris Potter ve Graham Wordle yer alıyor.

Fragmana buradan bir göz atın: The Flash'ın son sezonunun Netflix'e gelmesini bekliyorsanız daha fazla beklemenize gerek yok. 1 Haziran Perşembe günü yayın hizmetine giriyor. Grant Gustin'in Flash'ı, son dokuz yıldır The CW'de (ve Netflix'te yayınlandıktan) sonra nihayet sona eriyor.

The Flash 9. sezon ve Manifest 4. sezon 2. bölüm Netflix'e geliyor

Dizi, yıldırım çarptıktan sonra süper hıza sahip olduğunu öğrenen Barry Allen'ı konu alıyor. Yeni güçlerini suçla savaşmak ve çeşitli kötüleri yenmek için kullanıyor. Son sezonun fragmanına buradan göz atın: Manifest ayrıca 4. sezonun 2. bölümüyle tekrar Netflix'te. 2 Haziran Cuma günü Netflix'te. 828 Sicilinden çok fazla denetim olmaksızın Çağrılarını çözebilirler. Michaela ayrıca Çağrıları araştırmak için Jared'la takım olmaya geri dönerken kocasını kaybetmenin yasını tutuyor. Ben ve Saanvi, Tescil ile takım olmaya çalışır, ancak bu pek iyi sonuçlanmaz. Ve elbette, Angelina her türlü soruna neden olmaya devam ediyor. Serinin son bölümünün fragmanına buradan bir göz atın: Bu hafta ayrıca Missed Connections, Valeria 3. sezon ve 2 Haziran Cuma günü Scoop'u getiriyor.

Netflix'te bu hafta yenilikler: 28 Mayıs- 3 Haziran

30 Mayıs

I Think You Should Leave with Tim Robinson 3. Sezon

31 Mayıs

Heartland sezon 15

Mixed by Erry

1 Haziran

A Beautiful Life

Sevgili John

Cenaze Töreninde Ölüm

Kumul (1984)

Günlerin sonu

Sonsuza Kadar Kızım

Eğlenceli insanlar

Kunduz Festivali

Hanna

Kanca

Ne kadar yüksek

Jarhead Jimmy

Neutron: Dahi Çocuk

Tekme ve Çığlık

LEGO Ninjago: Yükselen Ejderhalar

Sihirli Mike

Kötü Kızlar

Bay Peabody ve Sherman

Toplanan Köpekler

Dadı mcphee

Dadı McPhee Geri Dönüyor

Rise of the Guardians

Örümcek Adam 1-3

Stuart

Küçük Surf Up

Terminatör 2: Kıyamet Günü

Kızgın Kuşlar Filmi

Kahvaltı Klübü

Seçim

Kurye

Günler

Flash sezon 9

İtalyan işi Krallık

The Mick 1. ve 2. sezonlar

Yüzük Leslie'ye Biz Milleriz

2 Haziran

Manifest 4. sezon 2. bölüm

Valeria 3. sezon

Kaçırılan Bağlantılar

Aşkta Zengin 2

Kepçe

Bu hafta Netflix'te ne izleyeceksiniz? Aşağıdaki yorumlarda bize bildirin ve yakında Netflix'e nelerin geleceği hakkında daha fazla güncelleme için takip etmeye devam edin.