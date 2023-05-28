Mayıs sonunda sona eriyor ve Haziran hemen köşede ve bununla birlikte Netflix'e bir dizi yeni film ve şov geliyor. Bu hafta bir Kanada dizisinin yeni sezonuna, bir CW süper kahraman dizisinin yeni sezonuna ve bir Netflix Orijinal dizisinin ikinci bölümüne göz atabilirsiniz.
İlki Heartland'in 15. sezonu. Kanada yapımı pembe dizi 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü Netflix'te. Hikaye, hayatın iniş çıkışlarından geçen atlarla çalışan bir ailenin birden fazla neslini konu alıyor. Lauren Brooke'un romanlarından uyarlanan filmin başrollerinde Amber Marshall, Shaun Johnson, Michelle Morgan, Chris Potter ve Graham Wordle yer alıyor.
Fragmana buradan bir göz atın: The Flash'ın son sezonunun Netflix'e gelmesini bekliyorsanız daha fazla beklemenize gerek yok. 1 Haziran Perşembe günü yayın hizmetine giriyor. Grant Gustin'in Flash'ı, son dokuz yıldır The CW'de (ve Netflix'te yayınlandıktan) sonra nihayet sona eriyor.
The Flash 9. sezon ve Manifest 4. sezon 2. bölüm Netflix'e geliyor
Dizi, yıldırım çarptıktan sonra süper hıza sahip olduğunu öğrenen Barry Allen'ı konu alıyor. Yeni güçlerini suçla savaşmak ve çeşitli kötüleri yenmek için kullanıyor. Son sezonun fragmanına buradan göz atın: Manifest ayrıca 4. sezonun 2. bölümüyle tekrar Netflix'te. 2 Haziran Cuma günü Netflix'te. 828 Sicilinden çok fazla denetim olmaksızın Çağrılarını çözebilirler. Michaela ayrıca Çağrıları araştırmak için Jared'la takım olmaya geri dönerken kocasını kaybetmenin yasını tutuyor. Ben ve Saanvi, Tescil ile takım olmaya çalışır, ancak bu pek iyi sonuçlanmaz. Ve elbette, Angelina her türlü soruna neden olmaya devam ediyor. Serinin son bölümünün fragmanına buradan bir göz atın: Bu hafta ayrıca Missed Connections, Valeria 3. sezon ve 2 Haziran Cuma günü Scoop'u getiriyor.
Netflix'te bu hafta yenilikler: 28 Mayıs- 3 Haziran
30 Mayıs
- I Think You Should Leave with Tim Robinson 3. Sezon
31 Mayıs
- Heartland sezon 15
- Mixed by Erry
1 Haziran
- A Beautiful Life
- Sevgili John
- Cenaze Töreninde Ölüm
- Kumul (1984)
- Günlerin sonu
- Sonsuza Kadar Kızım
- Eğlenceli insanlar
- Kunduz Festivali
- Hanna
- Kanca
- Ne kadar yüksek
- Jarhead Jimmy
- Neutron: Dahi Çocuk
- Tekme ve Çığlık
- LEGO Ninjago: Yükselen Ejderhalar
- Sihirli Mike
- Kötü Kızlar
- Bay Peabody ve Sherman
- Toplanan Köpekler
- Dadı mcphee
- Dadı McPhee Geri Dönüyor
- Rise of the Guardians
- Örümcek Adam 1-3
- Stuart
- Küçük Surf Up
- Terminatör 2: Kıyamet Günü
- Kızgın Kuşlar Filmi
- Kahvaltı Klübü
- Seçim
- Kurye
- Günler
- Flash sezon 9
- İtalyan işi Krallık
- The Mick 1. ve 2. sezonlar
- Yüzük Leslie'ye Biz Milleriz
2 Haziran
- Manifest 4. sezon 2. bölüm
- Valeria 3. sezon
- Kaçırılan Bağlantılar
- Aşkta Zengin 2
- Kepçe
Bu hafta Netflix'te ne izleyeceksiniz? Aşağıdaki yorumlarda bize bildirin ve yakında Netflix'e nelerin geleceği hakkında daha fazla güncelleme için takip etmeye devam edin.