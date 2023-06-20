Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yaptığı 3. toplantı sona erdi ve yeni asgari ücret belli oldu. Net ve brüt asgari ücret ne kadar oldu? Yeni Asgari Ücret işveren maliyeti ne kadar? Yeni asgari ücret zammı ne kadar? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi? 2023 Temmuz ayı için Asgari ücrete yüzde kaç zam yapıldı? Yakından bakalım:

Net ve brüt asgari ücret ne kadar oldu?

Bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yaptığı 3. toplantı sona erdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücret zammını açıkladı. 2023 YENİ ASGARİ ÜCRET belli oldu. Brüt-net asgari ücret için gelen zam oranı ne kadar? Acaba asgari ücrete yüzde kaç zam geldi? Yeni asgari ücret zammı 2023 çok merak ediliyor. İşte 2023 asgari ücret zammı hakkında merak edilenler:

Asgari ücret 11 bin 402 TL oldu. Bu da 483 dolara karşılık geliyor.

Yeni asgari ücret zammı ne kadar?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yaptığı 3. toplantı sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol kameraların karşısına geçtiler. milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı. 1 Temmuz itibariyle asgari ücret yüzde 34 artarak net 11 bin 402 TL olarak belirlendi. Brüt asgari ücret ise 13 bin 414 lira.

Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?

Son yapılan zam ile asgari ücret 1 Temmuz itibarıyla yüzde 34 artış kaydetti. Böylece asgari ücrete yüzde 34 zam geldi. Mevcut asgari ücret 1 Ocak 2023 tarihinde belirlenmişti. Asgari ücret 2023 yılının başında brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlenmişti.

Yeni Asgari Ücret işveren maliyeti ne kadar?

Acaba yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar? Brüt asgari ücret ise 13 bin 414 lira olarak belirlendi. Son toplantıyla birlikte asgari ücrete kamu desteği 400 TL'den 500 TL'ye çıkarıldı. Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ise şöyle:

Brüt Asgari Ücret 13.414 TL

SGK Primi İşveren Payı 2.079 TL

İşsizlik Sigortası İşveren Maliyeti 268 TL

Yeni Asgari Ücret işveren maliyeti 15.761 TL olacak. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti 2023 Ocak ayında 11 bin 759 lira 40 kuruş idi.

Yıllara göre asgari ücret ne kadar? Dolar bazında asgari ücret

Bugünkü dolar kuru üzerinden hesaplandığında 2023 yılının son 6 ayı için 483 dolar olarak kaydedildi. Son 20 yılın dolar bazındaki asgari ücret grafiği şöyle:

Kaynak: HABER MERKEZİ