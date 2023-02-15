

Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, basın toplantısı gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Binaların yüzde 40'ında hasar tespiti yapıldı' açıklamasına yer verdi.

Bakan Soylu'nun yapmış olduğu açıklamalarında öne çıkan başlıklar ise bu şekilde:

''Antakya'daki iki konuttan biri yıkık ya da yıkılması gerekiyor. Hasar tespitine hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Güvenlik gücü sayısı 3'e katlandı.''

ENKAZ KALDIRMA İŞLEMLERİ

Bakan Soylu, 'Delillendirme faaliyeti tamamlanmadan enkaz kaldırılmıyor.'

SALGIN HASTALIKLARA DA DİKKAT ÇEKTİ!

Soylu; Şu anda bir salgın hastalık, enfeksiyon gibi bir hastalık söz konusu değil. Kahramanmaraş özelinde söylüyorum. Şu anda bir salgın hastalık, enfeksiyon bir bağırsak enfeksiyonu gibi yayılım söz konusu değil.

'700 BİN ÇADIR DAHA DEPREM BÖLGESİNE SEVK EDİLECEK'

''Vatandaşlarımıza önemli bir çağrıda daha bulunmak istiyorum. Çadırlar kuruldu. Türkiye genelinde 200 bin çadır sevk edildi. 700 bin daha sevk edilecek. Bu çadırlar kuruldu kurulmaya devam edecek. Bu bir yıllık bir süreç. Vatandaşlarımıza bir diğer çağrımız ise bu on günde gösterdiğiniz yüce gönüllülük duygusunu bir yıl daha sürdürmeniz.

Gerek endişesinden dolayı “Acaba buraya yeni bir şehir kurulur mu?” endişesinde olanlar, gerekse bu endişeyi istismar etmeye çalışanlara yönelik şunu söylemeye çalışıyorum. Bu şehirlerdeki hayat devam edecektir. Bir kişi daha enkazdan çıkarıldı. 335 bin 956 ailenin hesaplarına onar bin lira gönderildi.''

YAĞMA İDDİALARINA DA AÇIKLIK GETİRDİ

''Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta, Osmaniye'de bir yağma yok. Bu dedikoduları toplumun tamamında bir endişeye sevk etmek maksadıyla ortaya koymaya çalışıyorlar.'' ifadelerini kullandı.(aa)