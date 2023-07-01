Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, Üç Kuruş dizisinde başrol paylaştığı Uraz Kaygılaroğlu'nun doğum gününü kutlama videosuyla gündeme geldi. Videoda, Cavadzade'nin Kaygılaroğlu'nu öpücüklere boğduğu anlar izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Özellikle Cavadzade'nin göğsüne para sıkıştırdığı anlar, tartışmalara sebep oldu. Bu olayın ardından Bora Akkaş, 8 aylık hamile eşi Oben Alkan'dan özür dilemek için bir açıklama yaptı.

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, "Üç Kuruş" dizisinde birlikte rol aldığı Uraz Kaygılaroğlu'nun doğum gününü özel bir videoyla kutladı. Cavadzade, samimi bir şekilde Kaygılaroğlu'na hitaben, "Seni çok ama çok seviyorum! İyi ki varsın, iyi ki arkadaşımsın" mesajını paylaştı.

Bora Akkaş Nesrin Cavadzade Gögsüne Para Sıkıştırdı

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı video, içerisinde Bora Akkaş'ın Cavadzade'nin göğsüne para sıkıştırdığı anların yer aldığı için büyük bir tartışma yarattı. Bu olayın ardından Bora Akkaş, eşi Oben Alkan'a yönelik bir özür mesajı yayınladı. Akkaş, yaptığı açıklamada şunları ifade etti: "Nesrin'in Uraz'ın doğum günü için hazırladığı paylaşımda yer alan geçmişe dönük bir video oldukça talihsiz ve saçma bir durum olmuş. Neden böyle bir video seçildiğini bilmiyorum. Halim ve davranışlarımdan ya da videonun seçili bölümlerinden anlaşılmıyor olabilir ama bu sadece aramızdaki bir şaka idi."

"Görüntünün yarattığı bu kötü duygular için eşim Oben'den özür dilerim"

Bunun eşimin doğumuna bu kadar yakın bir zamanda bir mesele haline gelmesinden derin mutsuzluk duyuyorum. Konu sadece Uraz'ın doğum günü olmalıydı. Görüntünün yarattığı bu kötü duygular için eşim Oben'den özür dilerim. Bu konu özelinde beni yargılayan insanlara da mutsuzluğumu belirtmek isterim" dedi.